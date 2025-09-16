Yhdysvaltalaisen oikeistoaktivisti Charlie Kirkin ampumisesta epäillyn miehen kerrotaan tunnustaneen teon Discord-viestipalvelussa. Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti Washington Post lähteidensä pohjalta.

Lehden tietojen mukaan 22-vuotias epäilty Tyler Robinson olisi kertonut viestiryhmässä, että hän oli ampumisen takana. Viesti oli lähetetty noin kaksi tuntia ennen kuin viranomaiset kertoivat epäillyn kiinniotosta.

Viestiryhmän jäsen on jakanut kuvakaappauksen Washington Postille ja vahvistanut viestin tulleen epäillyn tililtä.

Asiasta ovat Suomessa kertoneet aiemmin ainakin Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat.