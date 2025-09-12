Oikeistolaisen suositun aktivistin Charlie Kirkin murhasta leviää sosiaalisessa mediassa järkyttäviä videoita. Yhdysvaltalaisen Newsweekin mukaan somejätit yrittävät suitsia raaimpien ampumisvideoiden leviämistä.

Newsweekin mukaan TikTok on ilmoittanut poistavansa videot, joilla näkyy, kuinka Kirkiä ammuttiin kesken puheen utahilaisella yliopistolla.

Veriteosta alkoi vain hetki tapahtuneen jälkeen levitä raakoja videoita, joita oli saatu tallennettua useita eri kuvakulmista. Osa videoista oli jopa muutettu hidastetuksi.

Newsweekin mukaan miljoonat ihmiset ovat nähneet järkyttävää kuvaa tapahtuneesta viestipalvelu X:ssä, TikTokissa, Instagramissa, YouTubessa sekä jopa presidentti Donald Trumpin omassa somepalvelussa Truth Socialissa.

Esimeriksi X:ssä levinneellä videolla näkyi, kuinka Kirkin vartalo nytkähti osuman jälkeen, ja hän alkoi vuotaa verta kaulastaan.

Newsweekin mukaan tilanteesta oli luotu myös silmukkavideo, jolla osumahetki näytettiin hidastettuna uudelleen ja uudelleen. Video päättyi hetki, ennen verenvuodon alkamista.

Raa’an sisällön salamannopea leviäminen on herättänyt keskustelua, kuinka sosiaalinen media tekee tämänkaltaisen materiaalin leviämisen rajoittamisesta vaikeaa.

Perinteisesti mediassa ei ole näytetty kaikkein raaimpia tapahtumia, mutta somea tällaiset moraalisäännöt eivät käytännössä kosketa, vaikka verkkopalvelut yrittävätkin suitsia ja moderoida sisältöään.

Nyt puhuvat somejätit

TikTok on kommentoinut moderointiaan Newsweekille. Palvelu kertoo, ettei väkivaltaisella sisällöllä ole sijaa sen palvelussa. TikTok kertoo tehostaneensa julkaistun sisällön valvontaa. Videopalvelu ottaa myös osaa Kirkin perheen ja omaisten suruun.

Myös YouTube kertoo poistaneensa materiaalia ampumisesta. Palvelu on myös rajoittanut jotain videoita niin, että niitä voivat katsella vain täysi-ikäiset.

Somejätti Meta sallii Newsweekin mukaan palveluissaan videot Kirkin salamurhasta, mutta Meta merkitsee videot varoitustekstein ja estää alaikäisiä katselemasta sisältöä.

Katso FBI:n julkaisemat video ja kuvat tästä.