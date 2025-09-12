Oikeistoaktivisti Charlie Kirkin ampumisesta epäilty on hyvin todennäköisesti saatu kiinni, sanoo presidentti Donald Trump Fox Newsille.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että Charlie Kirkin ampujaksi epäilty mies on saatu kiinni.
– Uskon, että saimme hänet, Trump sanoi Fox Newsin haastattelussa.
Trumpin mukaan epäillyn läheinen oli antanut tämän ilmi.
Trump ei Foxin haastattelussa kertonut epäillyn nimeä, mutta hänen mukaansa tapauksesta on määrä kertoa lisätietoja myöhemmin tänään.
Trump lisäsi haastattelussa toivovansa ampujan saavan teostaan kuolemantuomion.
31-vuotias Kirk ammuttiin keskiviikkona, kun hän oli puhumassa Utah Valleyn yliopistossa.
Uutinen päivittyy.