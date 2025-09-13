Oikeistoaktivisti Charlie Kirkin murhaan liittyviä tiedotustilaisuuksia on kuunneltu ja analysoitu herkällä korvalla.

Esimerkiksi hinduperheessä varttuneen FBI:n johtaja Kash Patelin hyvästejä Kirkille on kummasteltu. Patel totesi näkevänsä Kirkin Valhallassa. Lausuntoa on kummasteltu, koska Valhalla viittaa vanhaan pohjoismaiseen uskontoon ja Kirk oli kristitty.

Myös Utahin kuvernöörin Spencer Coxin puheisiin on kiinnitetty huomiota. Cox kertoi toivoneensa, että Kirkin ampuja ei olisi ollut "yksi meistä".

– 33 tunnin ajan rukoilin, että jos tämän oli tapahduttava täällä, niin että tekijä ei olisi ollut yksi meistä. Että joku olisi ajanut toisesta osavaltiosta, joku olisi tullut toisesta maasta. Surullista, mutta rukoukseen ei vastattu toivomallani tavalla. Koska ajattelin että olisi helpompaa, että voisimme vain sanoa, että "Hei, me emme tee täällä niin", Cox totesi lehdistötilaisuudessa.

The New Republic -lehti uutisoi Coxin kommentista otsikolla: "Utahin kuvernööri valittaa, että hän ei voi syyttää maahanmuuttajia Kirkin kuolemasta".

Sosiaalisessa mediassa on irvailtu Coxin toivoneen, että ampuja olisi ollut "maahanmuuttaja tai edes vähemmistön edustaja".

Coxin ampumisesta epäiltynä on kiinniotettu 22-vuotias Tyler Robinson. Cox kertoi Tyler Robinsonin perheenjäsenten luovuttaneen hänet viranomaisille.

Tutkijoiden yöllä haastattelema perheenjäsen kertoi, että Robinson oli tullut poliittisemmaksi viime aikoina ja puhunut halveksivasti Kirkistä.

