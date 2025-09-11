Oikeistoaktivisti Charlie Kirkin kuolema on aiheuttanut voimakkaan reaktion Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltalainen, oikeistoaktivisti Charles "Charlie" Kirk, 31, ammuttiin Yhdysvalloissa tilaisuudessa Utah Valleyn yliopistolla eilen illalla Suomen aikaa.

Kirkillä ja hänen vaimollaan Erikalla oli kaksi lasta. Kirk oli kotoisin Illinoisista Chicagon lähiöistä ja asui nykyisin Arizonassa.

Mistä Kirk tunnettiin?

18-vuotiaana vuonna 2012, Kirk perusti Turning Point USA (TPUSA) -nimisen opiskelijajärjestön, jonka tavoitteena on levittää konservatiivisia aatteita liberaalisti suuntautuneissa yhdysvaltalaisissa korkeakouluissa.

Hän tuli tunnetuksi pitämällä ulkoilmatilaisuuksia yliopistokampuksilla ympäri maata, vastaten nopeisiin kysymyksiin "muuta mielipiteeni" -tyylillä.

Juuri tällaisessa tilaisuudessa hänet ammuttiin keskiviikkona.

Kirk oli presidentti Donald Trumpin suuressa suosiossa ja läheinen hänen perheensä kanssa. Trumpin vanhempi poika Donald Trump Jr. nähtiin usein Kirkin kanssa.

Yhteiskuva Trumpista ja Kirkistä vuosien takaa.AOP

Kirk vieraili usein Valkoisessa talossa ja hän vaikutti paljon siihen, kuinka paljon nuoret äänestivät Trumpia vuoden 2024 vaaleissa.

Trump kavensi tappionsa 18–29-vuotiaiden keskuudessa 11 pisteeseen vuoden 2020-vaalien 24 pisteestä. Trump on kiitellyt Kirkiä hänen vetovoimastaan näiden äänestäjien keskuudessa.

Trumpin mukaan Tiktok auttoi, mutta Kirk auttoi enemmän.

– Charlie on fantastinen. Älkää uskoko, kun kuulette, että nuoret ovat liberaaleja. He eivät ole. Ehkä he olivat ennen, mutta eivät enää, Trump on sanonut.

Konservatiiviset mielipiteet

Kirk oli konservatiivinen kristitty, vankkumaton abortin vastustaja ja aseiden puolustaja.

Kirk on muun muassa sanonut, että aseväkivallan uhrit ovat valitettavia, mutta välttämättömiä, jotta perustuslain toinen lisäys (oikeus kantaa asetta) voidaan säilyttää.

– Hyvin aseistettu väestö on vapauden ja itsenäisyyden suurin suojelija tässä maassa, hän on argumentoinut.

Kirk on tunnettu myös rasistisista kommenteistaan. Hän on esimerkiksi väittänyt, että afroamerikkalaisia on vankiloissa suhteettoman paljon siksi, että he tekevät enemmän rikoksia kuin muut. Hänen mukaansa syinä eivät ole yhteiskunnalliset tai rakenteelliset ongelmat, vaan pelkästään yksilöiden käyttäytyminen.

Afroamerikkalaisten osuus Yhdysvaltojen väestöstä on noin 13 prosenttia, mutta he muodostavat noin puolet vangeista.

Kirk on lisäksi väittänyt, että afroamerikkalaisten naisten aivot eivät hänen mukaansa toimisi yhtä tehokkaasti kuin valkoisten naisten. Tämän perusteella hän on esittänyt, että mustat naiset vievät valkoisten paikkoja esimerkiksi politiikassa. Tässä yhteydessä hän käytti esimerkkeinä Michelle Obamaa ja korkeimman oikeuden tuomaria Ketanji Brown Jacksonia.

Kirk on myös argumentoinut, että verotus on varkauden muoto, koska valtio ottaa rahaa, joka ei hänen mielestään sille kuulu.

Harvinaisen laaja suruliputus

Kirkin kuolema näyttää pahimmillaan lisäävän Yhdysvaltojen voimakasta kahtiajakoa entisestään.

Kirkin kuoleman jälkeen presidentti Trump julkaisi neliminuuttisen videon, jossa hän sanoi olevansa surullinen ja todella vihainen.

Trump myös määräsi, että Kirkin muistoksi Yhdysvaltain liput lasketaan puolitankoon Valkoisessa talossa, kaikissa julkisissa rakennuksissa, sotilasasemilla ja valtion aluksilla Washingtonissa, koko Yhdysvalloissa ja sen alueilla auringonlaskuun 14. syyskuuta saakka.

Sama koskee myös Yhdysvaltojen suurlähetystöjä, konsulaatteja ja muita laitoksia ulkomailla. Näin laaja suruliputus on Yhdysvalloissa harvinaista.

– Rakastan sinua, veli. Annoit niin monille ihmisille rohkeuden puhua, emmekä me koskaan vaikene, kirjoitti puolestaan Donald Trump Jr.

Varapresidentti J. D. Vance pyysi julkaisussaan jumalalta Kirkille ikuista lepoa.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kutsui Kirkiä todelliseksi, leijonasydämiseksi Israelin ystäväksi.

Demokraattien puolelta muun muassa entiset presidentit Barack Obama ja Joe Biden ovat tuominneet teon ja antaneet suruvalittelunsa.

Obaman ja Bidenin julkaisuihin on tulvinut vihaisia kommentteja. Kirkin kannattajat syyttävät heidän luomaansa ilmapiiriä ja narratiivin tasoa Kirkin kuoleman taustalla.

Obama aloitti oman kirjoituksensa toteamalla, että teon syy ei ole vielä selvillä, mutta hän ja Michelle tuomitsevat sen jyrkästi. Pian tämän jälkeen kommenttikenttä täyttyi viesteistä, joissa väitettiin Obaman kyllä tietävän tarkalleen, mikä motiivi oli, ja että vastuu kuuluu hänelle.

Niin ikään entinen varapresidentti Kamala Harris, edustajainhuoneen entinen puhemies Nancy Pelosi, Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom ja senaattori Bernie Sanders ovat myös tuominneet teon.

– Hyökkäys Charlie Kirkiä kohtaan on kuvottava, halpamainen ja tuomittava. Meidän täytyy torjua kaikki poliittinen väkivalta sen kaikissa muodoissa Yhdysvalloissa, esimerkiksi Newsom kirjoitti.

Fox Newsin uutisankkuri Jesse Watters sanoi lähetyksessään, että vasemmalla oleva liberaali väestö on nyt julistanut sodan "meille", tarkoittaen konservatiivisempaa, oikealle kallistuvaa väestöä.

Kirkin murha on siis tuomittu laajalti ja yleinen mielipide on, että poliittisen väkivallan Yhdysvalloissa on loputtava tähän.

Tämän vuoden aikana Yhdysvalloissa on tapahtunut noin 150 poliittisesti motivoitua hyökkäystä.

Tämä ampumatapauksesta tiedetään

Tilaisuudessa yliopistolla oli paikalla noin kolme tuhatta ihmistä. Viranomaisten mukaan he uskovat, että luoti ammuttiin katolta, joidenkin satojen metrien päästä teltasta, jossa Kirk istui.

Ampujaa ei ole saatu vielä kiinni.

Silminnäkijäkertomusten ja videoiden mukaan Kirkin kaulaan osui yksi luoti. Osuman jälkeen hän lysähti tuolilleen, veren valuessa hänen kaulaltaan. Paniikki laukesi ja ihmiset pakenivat paikalta. Kirk kuljetettiin sairaalaan, jossa hän pian menehtyi.