Uskoisitko, että tällaisella videolla tienaa miljoonia? Somevaikuttajan toiminnasta tuli jättihitti

Kiinalaisvaikuttaja tienaa miljoonia videoilla, joiden aikana ei kannata räpäyttää silmiään. Zheng Xiangxiang on kehittänyt myyntimetodin, jossa itse tuotteisiin ei turhata turhaa aikaa.

Zheng myy tuotteita Douyin-sovelluksessa, joka on eräänlainen Kiinan versio TikTokista. Pitkällisiä myyntipuheita hän ei todellakaan harrasta. Katso Zhengin video jutun alusta!

Eivät mitään luksustuotteita

Videoita kehutaan minimalistisiksi. Zheng on ympäröinyt itsensä luksustuotteiden laatikoilla, ja myyntituotteet hän siivoaa pois silmistä heti, kun tuote on käsitelty. Zhengin myymät tuotteet vaikuttavat aluksi luksusesineiltä, mutta paikallismedian mukaan niiden hinta on noin yhden euron luokkaa.