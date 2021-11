Kosmetiikkafirmalta tiukka kannanotto: Vetäytyy somesta

The Hill ja useat muut mediat ovat viikonlopun aikana uutisoineet tuorekosmetiikkaan keskittyvän Lush Cosmeticsin päätöksestä vetäytyä Facebookista, Instagramista, Snapchatista ja TikTokista. Yritys kertoo päätöksestään tiedotteessaan, joka on osuvasti otsikoitu: "Ole jossakin muualla! Lush kokeilee epäsosiaalisuutta."

Lushin päätös ryhtyä antisosiaaliseksi on astunut voimaan 26.marraskuuta. Muutos tullaan näkemään globaalisti jokaisessa 48 maassa, joissa Lushilla on myymälöitä. Päätös antisosiaalisuudesta perustuu sosiaalisen median koukuttavuuteen, alustoilla tapahtuvaan kiusaamiseen sekä alustojen aiheuttamiin mielenterveydellisiin vaikutuksiin.

Esimerkiksi Lush Finland -Instagramissa on jäljellä enää useista kuvista koostuva teksti: "be somewhere else" eli vapaasti suomennettuna "ole jossain muualla". Suomessa Lushilla on verkkokaupan lisäksi kaksi kivijalkamyymälää Helsingissä kauppakeskus Citycenterissä ja Mannerheimintiellä.

Käyttäjien mielenterveys huolen aiheena

Päätös juontaa juurensa FOMO:n (lyhenne sanoista fear of missing out) tunteesta eli pelosta, että jää jostain paitsi. Lush kertoo, että pysyi 26. marraskuuta asti sosiaalisessa mediassa sen takia, että niitä oli pakko pitää yllä. Samalla Lush kuitenkin tiedotteessaan mainitsee, että sosiaalisen median alustat ovat paikkoja, jonne ketään ei pitäisi kannustaa menemään.

– Kylpypommien keksijänä teen kaikkeni valmistaakseni tuotteita, jotka auttavat ihmisiä poistumaan puhelimeltaan ja keskittymään hyvinvointiinsa. Sosiaalisen median alustat ovat muodostuneet tämän vastakohdaksi koukuttavine algoritmeineen, Lushin CDO & tuotekehittäjä Jack Constantine kertoo tiedotteessa.

Lush kertoo, että sosiaalisen median vaikutukset käyttäjien mielenterveyteen ovat toissijaisia asioita tietyille alustoille ja niin kauan, kun muutoksia ei tehdä, aikoo Lush pysyä niiltä poissa.

– Meidän on pakko tehdä jotain suojataksemme asiakkaitamme harmilta ja manipuloinnilta, mitä voi tapahtua yrittäessämme pitää yhteyttä sosiaalisen median kautta, tiedotteessa kerrotaan.

"Sosiaalisen median käyttö on riski"

Verkkosivuillaan Lush visioi uutta antisosiaalista mediapolitiikkaansa. Uuteen missioon kuuluu muun muassa halu pystyä kommunikoimaan yrityksen asiakkaiden kanssa mahdollisimman suoraan ilman, että kolmannet osapuolet hallitsevat tarpeettomasti vuorovaikutusta.

– Olen viettänyt koko elämäni vältellen haitallisten raaka-aineiden käyttämistä tuotteissani. Nyt meillä on ylivoimaisia todisteita siitä, että sosiaalisen median käyttö on riski. En halua vaarantaa asiakkaitani tälle harmille, joten nyt on aika ottaa se pois mixistämme, Lushin OBE, perustajajäsen, toimitusjohtaja ja tuotekehittäjä Mark Constantine kertoo.

Lush ei ole ensimmäinen yritys, joka on vetäytynyt pois äskettäin muodostetun Metan alustoilta. Meta on Facebookin ja Instagramin emoyhtiö. Vaatebrändi Patagonia on luopunut kaikesta maksetusta Facebookissa tapahtuvasta somemainonnasta kesäkuusta 2020 lähtien.

