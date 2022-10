Dokumentti paljastaa karun todellisuuden Shein-vaatebrändistä: 18-tuntisia työpäiviä olemattomalla palkalla – tiesitkö sinä näitä epäkohtia naurettavan halpoja vaatteita myyvästä verkkokaupasta?

Kuten nettihuijauksiin, myös vaateketjuihin liittyen kannattaa muistaa yksinkertainen sääntö: jos jokin tuntuu aivan liian hyvältä ollakseen totta, se on mitä todennäköisimmin kaikkea muuta.

Moni suomalainenkin tietää sosiaalisessa mediassa laajalti markkinoidusta kiinalaisesta Shein-verkkokaupasta. Kyseessä on pikamuotiyritys, joka on tienannut miljardeja euroja myymällä mainoskuvissa kauniilta näyttäviä miesten ja naisten vaatteita äärimmäisen halvalla.

Mistä on oikein kyse?

Shein on manipuloivan markkinoinnin mestari

Kuukausia kestänyt Untold: Inside the Shein Machine -tutkimus on pureutunut vaatebrändin epäkohtiin sukeltamalla kahden Shein-tehtaan sisälle. Tehtaiden seinät ovat pidelleet pitkään sisällään asioita, jotka eivät sellaisinaan kestä päivänvaloa.

Channel 4 -kanavan julkaisema dokumentti on huomioitu laajalti eri medioissa.

Jos esimerkiksi eksyt Sheinin verkkosivuille etsimään täydellistä pikkumustaa pikkujouluihin, saatatkin havahtua hetken selailun jälkeen siihen, että ostoskorissasi on paljon erilaisia tuotteita, joita et välttämättä edes tarvitsisi.

"Sheinista on tullut vaatebrändinä muotialan peto"

Vaateketju on alusta alkaen värvännyt ihmisiä markkinoimaan sen vaatteita sosiaalisessa mediassa ilmaisten vaatteiden houkuttelemana. Vaatteita mainostavat tunnetut sosiaalisen median vaikuttajat – esimerkiksi naisräppäri Saweetie, jolla on pelkästään Instagramissa yli 13 miljoonaa seuraajaa.

Puhumattakaan niiden hinnasta, joka on huomattavasti alhaisempi kuin muiden vaatebrändien.

– Sheinista on tullut vaatebrändinä muotialan peto. Se on aivan valtava muihin pikamuotibrändeihin verrattuna. Nimekkäät H&M tai Zara eivät ole todellakaan vertailukelpoisia Sheiniin nähden, Untold-tutkimusta johtanut toimittaja Iman Armani kuvailee.

Shein kopioi ja varastaa muilta brändeiltä

Shein pyrkii siis selvittämään sosiaalisen median avulla, mikä trendi on milloinkin suosiossa. Tämän jälkeen brändi kopioi – tai pikemminkin varastaa – trendit itselleen.

Tämäkin on luontaista Sheinille, jonka verkkokaupassa trendit ja vaatevalikoima vaihtuvat nopealla syklillä – etenkin juuri siksi, että Shein jää kiinni kopioinnistaan. Kun kopiointiin kiinnitetään huomiota, vaatemallistot ja -valikoimat ovat ehtineet jo muuttua toisiksi.

Työntekijät tekevät 18-tuntisia päiviä olemattomalla palkalla

Brändien kopioiminen ja niiden myyminen pilkkahintaan eivät ole dokumentin mukaan Sheinin ainoita ongelmia. Untold: Inside the Shein Machine -selvityksen mukaan kiinalaiset tehdastyöläiset tekevät päivittäin 18-tuntisia työpäiviä. Heille suodaan ainoastaan yksi vapaapäivä kuukaudessa, jos sitäkään.

Tai maksetaan, jos tuote on virheetön.

Toisessa tehtaassa peruspalkkaa ei ole, vaan palkkaa maksetaan urakkatyönä: noin 3,5 senttiä per valmis vaatekappale.

Tuotteet ovat huonolaatuisia, jopa vaarallisia

Eikä siinä vielä kaikki. Vaatteiden laadusta ja jopa turvallisuudesta on oltu huolissaan, niin kuluttajien, aktivistien kuin viranomaistenkin, keskuudessa. Ympäristöaktivistien mukaan Sheinillä on vaikutuksia myös ympäristöasioissa kertakäyttökulttuurin takia. Sheinin vaatteita saatetaan siis käyttää vain kerran, jos sitäkään, minkä jälkeen vaatteet heitetään pois.

Jos ne edes saapuvat tilaajalle. Sosiaalisessa mediassa on paljon valituksia siitä, että tilaukset saattavat kadota postituksen aikana tai kaikki tilatut tuotteet eivät tule perille. Lisäksi kuluttajien mukaan vaatteet ja asusteet ovat huonolaatuisia, eivätkä ne istu niin hyvin kuin mainoskuvat antavat ymmärtää.

Canadian Broadcasting Corporationin kuluttajavalvojan mukaan Sheinin vaatteista löydettiin viime vuonna korkeita lyijypitoisuuksia sekä muita mahdollisesti jopa vaarallisia kemikaaleja. Lyijy on haitallista ihmisten sisäelimille, kuten sydämelle ja munuaisille.

Olemattomat palkat mahdollistavat jättimäisen kasvun

Ja tämä on myös syy siihen, miksi jo valmiiksi halpoja hintoja voidaan painaa vieläkin alemmaksi.

Oravanpyörä on näin valmis.

Yrityksessä ollaan tietoisia ongelmista, joskin vähättelevästi

Se, mikä tekee asiasta entistäkin erikoisemman, on se, että Sheinissä ollaan oltu tietoisia toimitusketjujen ongelmista. Toki mediatietojen mukaan esimerkiksi yrityksen vastuullisuusraporteissa epäkohtia on vähätelty, eikä epäkohtiin ole puututtu, vaikka niin on luvattu.