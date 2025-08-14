Pörssisähkön hinta putoaa huomenna lähes nollaan

LK 14.8.2025 Neoenin Mutkalammin tuulivoimapuisto 26. kesäkuuta 2023. Mutkalammin tuulipuisto on Suomen suurin tuulipuisto ja sijaitsee Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kalajoen, Kannuksen ja Kokkolan kaupunkien alueella.
Pörssisähkön hinta putoaa, kun tuulet voimistuvat tuulivoiman tuotantoalueilla. Kuvassa Neoenin Mutkalammin tuulivoimapuisto 26. kesäkuuta 2023.Str / Lehtikuva
Pörssisähkön hinta putoaa huomenna perjantaina lähes nollaan, kun tuulet alkavat puhaltaa viime päiviä reippaammin tuulivoiman tuotantoalueilla.

Pörssisähkön hinta on ollut viime päivinä poikkeuksellisen korkealla tyynen sään takia.

Tänään torstaina pörssisähkön keskihinta oli Pörssisähkö-sivuston mukaan hieman yli 11 senttiä kilowattitunnilta, mutta perjantaina keskihinta laskee 0,3 senttiin kilowattitunnilta. 

Halvimmillaan pörssisähkön hinta putoaa perjantain vastaisena yönä ja perjantaina illalla nollan alapuolelle.

Kalleimmillaan pörssisähkö maksoi torstaina iltakahdeksan ja -yhdeksän välillä lähes 21 senttiä kilowattitunnilta.

Pörssisähkö on maksanut tänä vuonna keskimäärin 5,45 senttiä kilowattitunnilta.

