Pikamuotijätti Shein vei somevaikuttajat retkelle tehtaaseensa – osallistujille vihapalauteryöppy: "Hiton kauhistuttavaa"

18-tuntisia työpäiviä olemattomalla palkalla ja vaatteita suorastaan naurettavan halvalla. Shein-verkkokaupan toiminnasta on tehty useita epäilyttäviä, jopa järkyttäviä paljastuksia. Ei siis liene ihme, että muotijätin järjestämä "retki" sen tehtaille aiheutti somessa palautevyöryn, kertoo CNN .

Tehtaan työntekijät kertoivat "tavanomaisen mittaisista työpäivistään"

Tehdasta syytettiin keksityksi: "Tuo on se osuus, jonka ne halusivat sinun näkevän"

Sheinin kautta tuotteitaan myynyt muotisuunnittelija Kenya Freeman kertoi CNN:llle, ettei lopulta voinut enää avata Instagramia reissun jälkeen. Freeman kertoo saaneensa matkan takia osakseen ennennäkemättömän määrän nettivihaa, joka vaikutti hänen mielenterveyteensä. Freemanin mukaan Shein kuitenkin on "elinehto" monille pienyrittäjille.

– Tämä on hiton kauhistuttavaa. Ota vastuu virheestäsi, kommenteissa vaaditaan.

– Tuo on se osuus, jonka ne halusivat sinun näkevän, jotta voit antaa somessa hyvän raportin aiheesta, toinen kommentoija sanoo.

Vaikuttaja pyysi anteeksi: "Olisi pitänyt tutkia enemmän"

Palautemylly on ollut melkoinen. Carbonari päätyi poistamaan jakamansa videon, jolla kertoi muun muassa olleensa vaikuttunut Sheinin työoloista. Hän kertoo haluavansa paitsi ottaa vastuun teoistaan, myös jatkaa elämää ja kasvaa ihmisenä kokemansa myötä.

– Tämä koko kokemus on saanut minut arvioimaan itseäni ja brändiäni uudelleen ja taistelemaan vielä enemmän pluskokoisille tarkoitettujen kestävien vaihtoehtojen puolesta.

– Olen surullinen siitä, että niin moni ihminen, joka ei edes tunne minua, on niin vihainen ja järkyttynyt.

Shein kertoo matkan olleen "vastine palautteeseen"

Shein on jo ilmoittanut somevaikuttajien julkaisemien videoiden olevan aitoja. Se kertoo sitoutuneensa läpinäkyvyyteen toiminnassaan ja kertoo matkan olleen yksi tapa kuunnella palautetta.

Sheiniä on myös syytetty marginalisoitujen vaikuttajien hyväksikäytöstä, sillä matkalle valikoitui esimerkiksi pluskokoisia vaikuttajia.

Yrityksen toiminnasta on kuitenkin selvityksissä paljastunut vähemmän mairittelevia asioita. Selvityksen mukaan Sheinin kiinalaiset tehdastyöläiset tekevät päivittäin 18-tuntisia työpäiviä. Heille suodaan ainoastaan yksi vapaapäivä kuukaudessa, jos sitäkään. Yhdestä tuotteesta tekijälle maksetaan selvityksen mukaan noin 2,3–3,5 senttiä, jos tuote on virheetön.

Shein lisää jopa kymmenentuhatta uutta vaatetta nettikauppaansa joka päivä ja on tunnettu aggressivisesta markkinoinnistaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. "Shein-haulit", siis jättimäisen ostosmäärän esitteleminen somessa, on ollut ilmiö TikTokissa jo pitkään. Shein haul -tunnisteeseen liittyviä videoita on katseltu jo 4,5 miljardia kertaa.