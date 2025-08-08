NYT: Trump erottaa Yhdysvaltain veropomon – ehti olla virassa kaksi kuukautta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump nousemassa koneeseen Skotlannissa 29. heinäkuuta 2025
Billy Long, saat potkut, Trump ilmoitti The New York Timesin mukaan.AFP / Lehtikuva
Julkaistu 08.08.2025 22:15
Jukka Auramies

Reuters

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on erottamassa maan verohallinnon johtajan Billy Longin, kirjoittaa The New York Times.

Lehden tieto perustuu neljään eri lähteeseen, joiden mukaan tehtävästä erotetulle Billy Longille, 69, kaavaillaan uutta työtehtävää suurlähettiläänä. Lehden mukaan Longin tehtävät ottaa toistaiseksi hoitaakseen valtiovarainministeri Scott Bessent.

Long ehti olla verohallinnon johtajana kaksi kuukautta. Hän on entinen republikaanien kongressiedustaja sekä Trumpin vankka tukija.

Trump on ilmaissut suurta tyytymättömyyttä Yhdysvaltain veropolitiikkaan. Hänen tavoitteenaan on muun muassa poistaa tulovero kokonaan.

Donald TrumpTrumpin YhdysvallatRahaIrtisanominenUlkomaat

