NYT: Trump erottaa Yhdysvaltain veropomon – ehti olla virassa kaksi kuukautta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on erottamassa maan verohallinnon johtajan Billy Longin, kirjoittaa The New York Times.
Lehden tieto perustuu neljään eri lähteeseen, joiden mukaan tehtävästä erotetulle Billy Longille, 69, kaavaillaan uutta työtehtävää suurlähettiläänä. Lehden mukaan Longin tehtävät ottaa toistaiseksi hoitaakseen valtiovarainministeri Scott Bessent.
Long ehti olla verohallinnon johtajana kaksi kuukautta. Hän on entinen republikaanien kongressiedustaja sekä Trumpin vankka tukija.
Trump on ilmaissut suurta tyytymättömyyttä Yhdysvaltain veropolitiikkaan. Hänen tavoitteenaan on muun muassa poistaa tulovero kokonaan.