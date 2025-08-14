Ministeri Grahn-Laasonen puolustaa toimintaansa

Oppositiopuolueista ainakin vasemmistoliitosta ja vihreistä on arvosteltu ministeri Sanni Grahn-Laasonen Kelalle antamaa tehtävää.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) puolustaa viestipalvelu X:ssä toimintaansa.

Helsingin Sanomat kertoi eilen, että hän on pyytänyt Kelalta ehdotuksia sosiaaliturvan mahdollisista leikkauksista.

– Vastuullista olisi, että jokainen virasto ja laitos Suomessa pohtii, onko mahdollista tehdä asioita toisin – vaikuttavammin – ja onko jotain, mistä voimme luopua. Talouden velkakierteen katkaiseminen vaatii säästöjä nyt ja seuraavaltakin hallitukselta, Grahn-Laasonen kirjoittaa.

Hän jakoi samassa yhteydessä Ilta-Sanomien jutun, jossa kerrotaan vasemmistoliiton ja vihreiden tyytymättömyydestä ministerin toimintaan.

Esimerkiksi vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela on tyrmännyt mahdolliset uudet sosiaaliturvaleikkaukset.

– Eduskunnan valvoman Kansaneläkelaitoksen ei pitäisi toimia puolueen tai ministerin poliittisena valmistelukoneistona. Kokoomuksen Kela-suhmurointi ajaa Suomea syvenevään eriarvoisuuskriisiin, Koskela sanoo tiedotteessa.

Grahn-Laasonen kirjoittaa X-päivityksessään, että herää kysymys, ymmärtääkö oppositio ollenkaan, missä tilassa Suomen julkinen talous on. Hän ei pidä ongelmallisena kysyä näkemyksiä Kelasta.

– Missä on ongelma, jos näkemyksiä kysytään nimenomaan asiantuntijoilta? Kelaa kuullaan jatkuvasti, muun muassa hallitusneuvotteluissa. Taloustilanne on hyvin vaikea. Kukaan ei toivo säästöjä, Grahn-Laasonen toteaa.