Tästä kaikesta Riikka Purra leikkaa – katso lista!

Valtiovarainministeriö julkaisee budjettiehdotuksensa perjantaina, mutta useat säästökohteet ovat jo selvillä.

Valtiovarainministerin ja perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran budjettiehdotuksesta on selvinnyt jo joitakin yksityiskohtia.

Kokosimme tähän artikkeliin jo paljastuneet yksityiskohdat tulevan vuoden budjetista.

Vuoden 2026 budjetiksi on arvioitu 89,6 miljardia euroa. Se jää alijäämäiseksi noin 9,9 miljardin euron edestä.

Alijäämää saadaan vähennettyä ottamalla kertaluontoisesti rahaa valtion asuntorahastosta, jota on käytetty asuntorakentamisen tukemiseen.

Vähennyksen myötä alijäämä pienenisi 7,6 miljardiin euroon.

Valtiovarainministeriö esittää, että kehitysyhteistyöhön tehdään 105 miljoonan euron leikkaus. Samalla kotouttamiseen käytettävät korvaukset lakkautetaan, josta kertyy 167 miljoonaa euroa.

Suomi myös lopettaa kiintiöpakolaisten vastaanottamisen, josta kertyy kuusi miljoonaa euroa. Suomi on vastaanottanut 500 kiintiöpakolaista vuonna 2025.

Näin paljon budjettiehdotuksessa leikattaisiin yritystuista.

Koulutus, Kela-korvaukset ja järjestöavustukset supistuvat

Aiempien säästökohteiden lisäksi yksityislääkärillä käynnistä annettavien Kela-korvausten määrää vähennetään 90 miljoonan euron edestä.

Kela-korvauksia on voinut saada esimerkiksi silloin kun käyt yksityisellä hammaslääkärillä.

Sosiaali- ja terveysministeriön aikoo jatkossa antaa 100 miljoonaa euroa vähemmän avustusta järjestöille.

Ministeriö myöntää avustuksia esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäville sekä terveyttä edistäville järjestöille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö taas vähentää valtion myöntämää apua taiteelle, kulttuurille ja liikunnalle. Tästä kertyy säästöä 35 miljoonaa euroa.

Budjettiehdotuksessa pyritään siihen, ettei leikkauksia tarvitsisi tehdä perusopetukseen. Sen sijaan byrokratiaa pyritään vähentämään.

Yliopistojen indeksit jäädytetään, jonka takia rahaa säästyy 59 miljoonaa euroa. Indeksijäädytyksen ollessa päällä yliopisto ei saa enemmän rahaa käyttöönsä, vaikka kulut kasvaisivat.

Lisäksi kunnille maksettavaa rahoitusta peruspalveluiden järjestämiseen vähennetään 150 miljoonalla eurolla.

Käytännössä kunnilla on vähemmän rahaa niiden velvoittavien palveluiden järjestämiseen. Kunnan vastuulla ovat esimerkiksi varhaiskasvatus ja perusopetus.

Näisti kohteista pyritään keräämään säästöjä valtion kassaan.

Merenkulun palveluhenkilöstön miehistötuki otetaan pois

Myös tavoitetta lisätä tutkimus- ja kehitystoiminnan (T & K) rahoitusta siirtyy eteenpäin.

Se tarkoittaa, että vuodelle 2026 suunniteltua 56 miljoonan euron lisärahoitusta ei toteuteta.

Päätös toisi valtiolle säästöä, mutta samalla se voisi hidastaa uusien innovaatioiden ja tutkimushankkeiden etenemistä.

Lisäksi ehdotuksessa mainitaan, että merenkulun palveluhenkilöstö, kuten laivojen ravintola- ja siivoustyöntekijät, jäävät jatkossa miehistötuen ulkopuolelle.

Toisin sanoen valtio ei enää tue heidän palkkakustannuksiaan varustamoille. Muutos tuo valtiolle noin 36 miljoonan euron säästön.

Kokonainen budjettiehdotus julkaistaan perjantaina 8.8.2025.

Myös nämä kohteet ovat budjettiehdotuksessa leikkausuhan alla.