Venäjä kiistää teloittaneensa omia sotilaitaan – MTV seuraa sotaa

– Se, joka keksi nämä valheet, on voinut olla vain henkilö, jonka mielikuvitus on mennyt pahasti överiksi, Venäjän Washingtonin-suurlähetystö sanoi uutistoimisto RIA Novostin välittämässä kommentissa.

PERJANTAI 27.10.2023

– Meillä on tietoa, jonka mukaan Venäjän armeija on itse asiassa teloittanut sotilaita, jotka kieltäytyvät noudattamasta käskyjä, Kirby sanoi torstaina 26. lokakuuta.

Venäjän ydinasekyvyillä pullistelevan harjoituksen ajoitus on mielenkiintoinen. Viime ja tällä viikolla on uutisoitu Venäjän irtautuvan ydinkoekieltosopimuksesta.

Satelliittikuvat vahvistavat, että Venäjän armeija on menettänyt ainakin 109 sotilasajoneuvoa Avdijivkan ympäristössä Itä-Ukrainassa lokakuun 10. ja 20. päivien välisenä aikana, kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).