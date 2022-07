Ukrainalaissotilas avautuu: Valtavia tappioita, vanhoja aseita ja moraali laskee – "Lepoa vain haavoittuneille"

Kremlin tiedottaja myönsi äskettäin, että Venäjän Ukrainassa sotivat joukot tarvitsevat lepoa ja huoltoa.

Minkään sortin käytännön tulitaukoa tämä ei tarkoita, vaan Venäjän on raportoitu päivittäin tehneen pieniä hyökkäyksiä eri puolilla Ukrainaa.

Vaikka Ukraina on pääosin ollut vaitonainen tuoreista tappioista, on maan presidentti Volodymyr Zelenskyi joutunut viime viikkojen aikana myöntämään, että esimerkiksi Severodonetskin ja Lysytshankin taisteluissa Ukraina on kärsinyt raskaita tappioita.

Esimerkiksi kuukausi sitten Zelenskyi sanoi, että "joka päivä kuolee 60–100 sotilasta ja 500 haavoittuu".

Politico-lehden Millerin mukaan hänen haastattelemansa sotilaan yksikössä oli kolme viikkoa ennen haastattelua 60 sotilasta. Joukot olivat asemissa Severodonetskista etelään sijaitsevan Popasnan pohjoispuolella.

– Tänään (maanantaina 4.7.) heitä on 20. Kuolleita tai haavoittuneita on 40. He melkein jäivät mottiin, kun Venäjä valtasi Severodonetskin ja Lysytshankin. Heidät on työnnetty liki 50 kilometrin päähän alkuperäisistä asemista, Miller kertoo sotilaan sanoneen.

0:36 Näin Ukraina esittelee HIMARS-raketinheittimien käyttöä.

Viimeisen parin viikon aikana Ukrainan sodan puhutuimpia asioita on ollut HIMARS eli Yhdysvaltain Ukrainalle lahjoittamat pitkän kantaman raketinheittimet, joiden ammukset ulottuvat pidemmälle kuin minkään muun Ukrainalla käytössä olevan aseistuksen.

HIMARS-raketinheittimiä Ukrainalla on ilmeisesti käytössään neljä. Heinäkuun puolivälissä luvun pitäisi olla kahdeksan. Niin tai näin, niitä ei kovin moneen paikkaan kerralla riitä.

– Jokainen ukrainalainen komentaja huutaa länsimaisten tykistöjärjestelmien, ammuksien, ilmapuolustuksen ja muiden aseiden perään. Kaikille ei ole antaa tarpeeksi, australialainen kenraalimajuri evp. Mick Ryantotesi kesäkuun lopulla.

0:33 Venäjä väittää videon näyttävän, miten se tuhoaa USA:n Ukrainalle antamia HIMARS-raketinheittimiä – Ukraina kiistää.

Millerin kanssa keskustellut ukrainalaissotilas taistelee omien sanojensa mukaan yhdessä niistä yksiköistä, joille länsimaiden aseita ei ole riittänyt.

Sen sijaan sotilaan yksiköllä on käytössään Neuvostoliiton valmistamaa kalustoa ja siitäkin alkaa olla pulaa tavalla, jota hän kuvailee "vaaralliseksi".

Suurimmiksi ongelmiksi sotilas nimeää Venäjän panssarivaunut ja tykistön.

– Tankkien ja tykistöiskujen määrä on hullu. Se määrä, mitä länsimaat antavat tällä hetkellä apua ei ole tarpeeksi, jotta sota kääntyisi Ukrainan eduksi, Miller summaa sotilaan kertomaa.

– Tarvitsemme lisää, lisää, lisää, sotilas totesi Millerin mukaan.

Kenraalimajuri evp. Ryanin mukaan kulutussota on Venäjälle mieluinen tapa sotia. Länsimaiden runsas apu voisi hänen mukaansa kuitenkin pitkässä juoksussa suosia Ukrainaa.

– Mutta tämä on kiinni jatkuvasta ja lisääntyvästä sotilas-, tiedustelu- ja talousavusta, pakotteista, vaikutuskampanjoista ja sellaisesta strategisesta kärsivällisyydestä, jota lännessä ei aina osoiteta, Ryan toteaa.

0:19 Venäjän pelättyjen termobaaristen pommien paineaallot pyyhkivät Ukrainan armeijan jakamalla videolla väitetysti maan joukkojen asemia.

Vaikka muun muassa amerikkalainen ajatushautomo Insititute for the Study of War on todennut, että strategisesti Luhanskin alue ei ole sodan lopputuloksen kannalta yhtä tärkeä kuin esimerkiksi Etelä-Ukraina, niin sen menettäminen on Millerin jututtaman sotilaan mukaan ollut kova paikka ukrainalaisten moraalille.

– Hän sanoi, että moraali on laskussa. Hänen komppaniansa on ollut eturintamassa Donbassissa reippaasti ennen helmikuun 24. päivää, eivätkä he ole lainkaan saaneet lepoa, Politico-lehden Miller sanoo.

– Lepoa saavat vain haavoittuneet, sotilas toteaa.

Nyt sotilaalle on luvassa pakkolepoa, sillä hän haavoittui muutamia päiviä ennen Millerin haastattelua. Sotilaaseen osui 82-millisen kranaatin sirpaleita ja hän joutui sairaalahoitoon.

– Kaksi sirpaletta on yhä kiinni hänessä, Miller kirjoittaa.