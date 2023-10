Komissio on esittänyt X:lle virallisen tietopyynnön asiasta. Kyseessä on ensimmäinen menettely, joka on käynnistetty elokuun lopulla voimaan astuneen EU:n digipalvelusäädöksen nojalla.

Putin on kaksipäiväisellä vierailulla Kirgisiassa, jonka aikana hänen on määrä osallistua itsenäisten valtioiden yhteisön (IVY) huippukokoukseen perjantaina.

14.02: Romania löysi lennokin aiheuttaman kuopan maaperältään Romanian puolustusministeriö on kertonut löytäneensä droonin eli lennokin aiheuttaman kuopan maaperältään läheltä Ukrainan vastaista rajaa. Ministeriön mukaan on mahdollista, että lennokin osuessa maahan oli tapahtunut räjähdys.

Ajatushautomo Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan Venäjän hyökkäysoperaatio lähellä Avdijivkan kaupunkia todennäköisesti osoittaa, että Venäjän armeija on kykeneväinen oppimaan ja ottamaan käyttöön taistelukentällä saamiaan opetuksia.