Ukraina on saattanut kehittää uuden asejärjestelmän – "Venäjän ilmavoimien suurin yksittäinen tappio sitten toisen maailmansodan"

Tiistaina ainakin kaksitoista suurta räjähdystä vavisutti Samyn lentotukikohtaa Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalla. Suuret savupilvet tallentuivat lähellä olleiden venäläisturistien kameroihin.

Torstaina julkaistuista satelliittikuvista näkyy tuhojen laajuus: Venäjän ilmavoimien lentokoneita tuhoutui satelliittikuvien perusteella ainakin kahdeksan, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan yhdeksän. Myös useat sotilaslentokentän rullausteistä näyttävät tuhoutuneen käyttökelvottomiksi.

Aleksanteri-instituutin vierailevan tutkijan Ilmari Käihkön mukaan tuhot ovat mittavia.

– Tämä on suurtappio Venäjälle. Suurin heidän ilmavoimiensa kärsimä tappio sitten toisen maailmansodan, Käihkö sanoo.

Vaikutuksia etelän rintamaan

Ukraina on aloittanut eteläisellä rintamalla vastahyökkäyksen, jonka tavoitteena on valloittaa takaisin strategisesti tärkeä Hersonin kaupunki syksyn aikana. Vastahyökkäyksen eteneminen on toistaiseksi ollut hidasta.

Iskun sotilaallista merkitystä ei ole Käihkön mukaan syytä liioitella, mutta sillä on kuitenkin vaikutuksia tilanteeseen etelärintamalla.

– Tämä ei tule Venäjän iskuja lopettamaan, mutta tulee kyllä vaikuttamaan siihen, miten Venäjä voi vaikuttaa sodankäyntiin Etelä-Ukrainassa, koska tästä lentotukikohdasta Venäjä on ilmeisesti juuri Etelä-Ukrainaan iskenyt.

Käihkön mukaan Venäjän ilmavoimilla riittää kyllä koneita korvaamaan noin kymmenen tuhoutunutta, mutta muilla tuhoilla voi olla pidempiaikaisia vaikutuksia, jos lentokentän infrastruktuuri on pahoin tuhoutunut.

– Jokainen lentokone maksaa vähintään kymmeniä miljoonia, joten onhan tämä suuri rahallinen tappio. Venäjä pystyy kuitenkin kyllä korvaamaan nämä koneet. Jos infraa, ammusvarastoja tai lentobensiiniä on tuhoutunut, sitä on vaikeampi korjata nopeasti.

Kuka teki iskun ja millä aseilla?

Iskun ympärillä leijui vuorokauden ajan salaperäisyys, sillä Ukraina ei ilmoittanut tehneensä iskua. Myöskään Venäjä ei kertonut Ukrainan iskeneen tukikohtaan. Venäjän asevoimien mukaan tukikohdassa oli tapahtunut jonkinlainen onnettomuus.

Myöhään keskiviikkoiltana Washington Post julkaisi nimettömältä ukrainalaiselta hallituslähteeltä saamansa tiedon, jossa Ukraina ilmoittautui iskun tekijäksi.

Epäselvää on kuitenkin edelleen, miten isku tehtiin ja mikä ukrainalaisyksikkö oli sen takana.

– Suurin sotilaallinen merkitys tässä on se, että Ukrainalla ei tiettävästi tähän asti ole ollut kykyä hyökätä näin kauas rintamalinjojen taakse, Käihkö sanoo.

Mikäli isku on tehty raketinheitinjärjestelmällä, on sen kantaman oltava paljon enemmän kuin 80 kilometriä. Tähän asti on ollut tiedossa, että Ukrainalle on toimitettu HIMARS-rakentinheitinjärjestelmään raketteja, joiden kantama on 80 kilometriä.

Itse laukaisijalla voi ampua paljon pidemmällekin. Tiedossa ei kuitenkaan ole, että Ukrainan asevoimilla olisi hallussaan pidemmän kantomatkan raketteja ja Yhdysvallat on vastustanut pidempikantoisen aseistuksen toimittamista Ukrainalle.

– Yhdysvallat pelkää sitä, että tällaiset iskut aiheuttaisivat voimakkaan vastauksen Venäjältä.

Ukrainalaiset partisaanit saattavat toimia Krimillä

Käihkö pitää mahdollisena, mutta ei todennäköisenä, että Ukraina olisi saanut jostakin salaisesti pidempikantoisia raketteja.

– Ehkä todennäköisempää kuitenkin on, että Ukraina on itse kehittänyt jonkin uuden asejärjestelmän. On myös mahdollista, että isku on tehty läheltä tapahtumapaikkaa, mikä viittaisi siihen, että Krimin niemimaalla on ukrainalaisjoukkoja, jotka toimivat rintamalinjojen takana, Käihkö sanoo.

– Ukrainalaislähteistä on annettu ymmärtää, että takana olisivat joko Ukrainan erikoisjoukot tai partisaanit ja että isku olisi tehty täysin ukrainalaisvalmisteisilla aseilla. Sitä emme tiedä vielä tässä vaiheessa.

Mahdollista on myös, että iskuissa olisi käytetty jotakin toista raketinheitinjärjestelmää, mahdollisesti Neptune-meritorjuntaohjusta, jolla Ukraina tuhosi keväällä Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaivan Moskvan.

Jos isku olisi taas tehty lentokoneilla, epäilyttäisi asiassa Venäjän ilmapuolustuksen kyvyttömyys torjua iskua. Sekään ei kuitenkaan olisi mahdottomuus.

– Ukraina on aiemminkin iskenyt aiemminkin Venäjän alueelle helikoptereilla tai Bayraktar-lennokeilla, mutta ne iskut olivat enemmän sodan alkuvaiheessa, jolloin niihin kuului yllätyselementti, Käihkö toteaa.

Joka tapauksessa isku Samyn tukikohtaan saattaa aiheuttaa muutoksia Venäjän toimintaan eteläisellä rintamalla.

– Tämä pakottaa Venäjän miettimään, miten he pystyvät joukkojaan käyttämään Krimin niemimaalla. Venäjä on kuitenkin tähän asti ajatellut, että heidän ilmapuolustuksensa pystyy torjumaan Ukrainan ohjukset tai hyökkäävät lentokoneet.

Räjähdyksiä Valko-Venäjällä

Keskiviikon ja torstaina välisenä yönä kuultiin myös useita räjähdyksiä Ziabrjaukan lentotukikohdassa eteläisellä Valko-Venäjällä lähellä Ukrainan rajaa.Tukikohta on olluta Venäjän ilmavoimien käytössä.

Tietoja tuhoista tai tekijästä ei vielä ole, mutta jos kyseessä on Ukrainan sotilaallinen isku, se on ensimmäinen Valko-Venäjän maaperällä tehty isku Ukrainan sodan aikana. Valko-Venäjän joukot eivät itse ole mukana Ukrainan sodassa, mutta maa on antanut alueensa Venäjän hyökkäyksen käyttöön.