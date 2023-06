Putinilta yllättävä väite: Venäjä on menettänyt yli 50 panssarivaunua Ukrainan "massiivisessa" hyökkäyksessä

Ukraina on väittänyt Venäjän menettäneen kesäkuun aikana 141 panssarivaunua, joista kahdeksan Putinin kommenttien julkisuuteen tulemisen jälkeen. Ukrainankaan väitteitä Venäjän kalustotappioista ei ole vahvistettu.

Putin on puhunut hyvin harvoin yksityiskohtaisesti Venäjän Ukrainassa kärsimistä tappioista. Presidentti Putinin antamien tappiolukujen luotettavuus on luonnollisesti kyseenalainen.

Hylättyjä Leopardeja

Venäjä on julkaissut Ukrainan vastahyökkäyksistä paljon julkisuutta saanutta kuva- ja videomateriaalia, joissa näkyy muun muassa tuhoutuneita, vaurioituneita tai hylättyjä Leopard 2A6-panssarivaunuja, Bradley-rynnäkkövaunuja ja Suomen Ukrainalle luovuttamia Leopard 2R -miinanraivausvaunuja.

Ukrainan kärsimistä länsikalustotappioista on keskusteltu runsaasti, mutta edes Venäjän itse julkaisema kuvamateriaali ei tue väitettä, jonka mukaan Ukraina olisi menettänyt kesäkuussa 160 panssarivaunua. Toki kaikista vaunutappioista ei ole tapana julkaista kuvaa.

Putin saattaa järjestelmällisesti puhua potaskaa Ukrainan kärsimistä tappioista kuvatakseen vastahyökkäyksen epäonnistuneeksi ja vaikuttaakseen länsimaiden antamaan aseapuun, kirjoittaa amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).