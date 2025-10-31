Yhdysvallat epäilee Venäjän tehneen salassa pieniä ydinkokeita.
Yhdysvalloissa vallitsee suuri epäselvyys siitä, mitä presidentti Donald Trump oikein tarkoitti, kun hän sanoi maan aloittavan "ydinaseiden testaamisen".
Iso kysymys on, tarkoittaako Trump ydinkärjen räjäyttämistä vai jotain muuta ydinaseisiin liittyvää, kuten ohjustestiä.
Tähän eivät osanneet vastata sen enempää kongressinjäsenet, asiantuntijat tai edes Trumpin hallinnon ehdokas Yhdysvaltojen ydinasevoimien komentajaksi, kirjoittaa amerikkalaislehti Wall Street Journal.
Valkoinen talo ei ole vastannut kysymyksiin testien luonteesta.
Varapresidentti J. D. Vance tyytyi perjantaina toteamaan, että Yhdysvaltojen on tärkeää tietää maan "ydinasearsenaali toimivan kunnolla". Vancen mukaan presidentti haluaa varmuuden, että asiasta pidetään huolta.
Ydinkärjen räjäyttämisen mahdollisuuden puolesta puhuu se, että Trumpin hallinnossa laajalti kannatetaan ydinkokeen tekemistä, yhdysvaltalaislehti
Washington Post
kirjoittaa.
Ydinkoe olisi myös sellainen voimannäyte, joista presidentti Trump tunnetusti pitää.
"Ainakin ydinaseissa niskan päällä"
Trumpin lausunto on ajankohtansa vuoksi yhdistetty sekä Kiinan presidentin Xi Jinpingin tapaamiseen että Venäjän presidentin Vladimir Putinin ilmoituksiin uusista asetesteistä.
Sekä Yhdysvaltojen että Venäjän ohjus- ja ydinasepuheet liittyvät helmikuussa 2026 päättyvään Venäjän ja Yhdysvaltojen väliseen ydinaseriisuntasopimukseen STARTiin, arvioi Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro MTV Uutisille.
Kangaspuron mukaan Washington ja Moskova hakevat asemia uusiin neuvotteluihin.
Kun Kiinan arvioitiin pärjänneen Trumpin aloittamassa kauppasodassa ennakoitua paremmin ennen torstaista välirauhaa, ovat ydinaseet yksi seikka, jossa Yhdysvallat on selvästi Kiinaa edellä.
– Jos USA ei ole taloudessa niskan päällä, on se ainakin ydinaseissa niskan päällä, Kangaspuro muotoilee puhelimitse, mutta toteaa Kiinan kirineen tässäkin asiassa Yhdysvaltojen etulyöntiasemaa.
Ydinaseet ovat paitsi valtavan tehokas ase, myös pelote- ja neuvotteluväline.
Esimerkiksi kansainvälisen politiikan asiantuntijat ovat laajalti arvioineet, että Kremlin ydinaseet ovat ilman muuta vaikuttaneet siihen, miten ja millä aikataululla länsimaat ovat Ukrainaa tukeneet.
Jos Trump nyt päätyisi tekemään klassisen ydinasekokeen, olisi se ensimmäinen kerta 33 vuoteen.
Yhdysvallat teki vuosien 1945–1992 välillä yli tuhat ydinkoetta. Kiinan Xin tapaamisen jälkeen Trump sanoi, ettei Yhdysvallat ole vielä päättänyt, missä ydinasekokeita jatkossa tehdään.
Jos Yhdysvallat päätyisi tekemään ydinräjäytyksen, antaisi ase asiantuntijoiden mukaan muille valtiolle käytännössä luvan tehdä samoin.
Venäjä totesi viimeksi torstaina, että se tekee ydinkokeen, jos jokin muu valtio tekee niin ensin.
Pohjois-Koreaa lukuun ottamatta mikään valtio ei ole tiettävästi tehnyt ydinkoetta sitten vuoden 1998. Yhdysvaltojen tiedustelupiireissä kuitenkin on arvioitu, että Venäjä on todennäköisesti tehnyt pieniä ydinkokeita hyvin alhaisella räjähdemäärällä, Wall Street Journal kirjoittaa.
Asiantuntijat puhuvat näistä "superkriittisinä testeinä", joita Trumpin ensimmäisellä presidenttikaudella käytettiin mahdollisena perusteluna Yhdysvaltojen omille ydinkokeille, joita ei kuitenkaan koskaan tehty.
Korkea-arvoiset amerikkalaisviranomaiset pitivät Venäjän salaisia testejä tuolloin "todennäköisinä", Washington Postin kirjoittaa.
Venäjä ei ole koskaan todistettu räjäyttänyt ydinkärkeä. Neuvostoliitto teki viimeisen ydinkokeensa vuonna 1990.