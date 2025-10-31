Juuri nyt Avaa

Valkoinen talo ei ole vastannut kysymyksiin testien luonteesta.

Tähän eivät osanneet vastata sen enempää kongressinjäsenet, asiantuntijat tai edes Trumpin hallinnon ehdokas Yhdysvaltojen ydinasevoimien komentajaksi, kirjoittaa amerikkalaislehti Wall Street Journal .

Yhdysvalloissa vallitsee suuri epäselvyys siitä, mitä presidentti Donald Trump oikein tarkoitti, kun hän sanoi maan aloittavan "ydinaseiden testaamisen".

"Ainakin ydinaseissa niskan päällä"

Sekä Yhdysvaltojen että Venäjän ohjus- ja ydinasepuheet liittyvät helmikuussa 2026 päättyvään Venäjän ja Yhdysvaltojen väliseen ydinaseriisuntasopimukseen STARTiin , arvioi Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro MTV Uutisille.

Kangaspuron mukaan Washington ja Moskova hakevat asemia uusiin neuvotteluihin.

Kun Kiinan arvioitiin pärjänneen Trumpin aloittamassa kauppasodassa ennakoitua paremmin ennen torstaista välirauhaa , ovat ydinaseet yksi seikka, jossa Yhdysvallat on selvästi Kiinaa edellä.

– Jos USA ei ole taloudessa niskan päällä, on se ainakin ydinaseissa niskan päällä, Kangaspuro muotoilee puhelimitse, mutta toteaa Kiinan kirineen tässäkin asiassa Yhdysvaltojen etulyöntiasemaa.

Ydinaseet ovat paitsi valtavan tehokas ase, myös pelote- ja neuvotteluväline.

Esimerkiksi kansainvälisen politiikan asiantuntijat ovat laajalti arvioineet, että Kremlin ydinaseet ovat ilman muuta vaikuttaneet siihen, miten ja millä aikataululla länsimaat ovat Ukrainaa tukeneet.