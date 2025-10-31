Yhdysvallat erosi ydinaseiden rajoitussopimuksesta 9M729-risteilyohjuksen vuoksi.
Venäjä on hyökännyt Ukrainaa vastaan Novator 9M729-risteilyohjuksilla, sanoo Ukrainan ulkoministeriö uutistoimisto Reutersille.
Ukrainan ulkoministeriön väite on Reutersin mukaan ensimmäinen kerta, kun 9M729-risteilyohjuksen käytöstä taistelutilanteessa saadaan vahvistus.
Venäjä on hyökännyt 9M729-risteilyohjeksella Ukrainaan yhteensä 23 kertaa elokuun 2025 jälkeen, nimetön ukrainalaisviranomainen sanoi Reutersille.
Ukrainan mukaan Venäjä käytti ohjusta kaksi kertaa myös jo vuonna 2022, jona Kreml aloitti suurhyökkäyksensä Ukrainaan.
Kyseinen risteilyohjus pystyy kantamaan ydinkärkiä. Ukrainaan ammutuissa ohjuksissa oli tavanomaisia taistelukärkiä.
Kohuttu ohjus
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump hylkäsi ydinaseiden rajoitussopimuksen vuonna 2019 Venäjän kehitettyä salassa juuri 9M729-risteilyohjuksia.