Venäjä on hyökännyt 9M729-risteilyohjeksella Ukrainaan yhteensä 23 kertaa elokuun 2025 jälkeen, nimetön ukrainalaisviranomainen sanoi Reutersille.

Vuonna 1987 Yhdysvallat ja Neuvostoliitto sopivat hävittävänsä kaikki maalta laukaistavat ballistiset ohjukset ja risteilyohjukset, joiden kantama on 500 ja 5 500 kilometrin välillä.