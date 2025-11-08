Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on kommentoinut Venäjän mahdollista ydinkoetta.
Lavrovin mukaan työ on parhaillaan käynnissä presidentti Vladimir Putinin käskystä, jotta Venäjän mahdollisesta ydinkokeesta saataisiin valmisteltua esityksiä.
Asiasta uutisoi uutistoimisto Reuters venäläisen TASS-uutistoimiston tietoihin viitaten. Putin antoi määräyksen viime keskiviikkona esitysten saamiseksi.
– Tuloksista tullaan kertomaan julkisesti, Lavrov kommentoi.
Lue myös: Putinilta määräys ydinkokeista – Trumpin lausunnot "vakavia"
Lavrovin mukaan Venäjä ei ole saanut Yhdysvalloilta selvennystä presidentti Donald Trumpin viime kuussa antamasta määräyksestä, jonka mukaan Yhdysvaltain armeijan on jatkettava ydinkokeita.
Lue myös: Huhumylly Lavrovin ja Putinin välirikosta kiihtyy – "Herkullisinta olisi syrjäyttäminen"
Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteet ovat heikentyneet jyrkästi viime viikkoina, kun Trump perui suunnitellun huippukokouksen Putinin kanssa turhautuneena Ukrainan sodan tilanteesta. Trump on myös asettanut Venäjää vastaan lisää pakotteita.