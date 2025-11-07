Etelä-Korea haluaa rakentaa ydinkäyttöisen sukellusveneen, jonka polttoaine tuotaisiin Yhdysvalloista.
Etelä-Korea haluaa saada Yhdysvalloilta rikastettua uraania käytettäväksi ydinvoimalla toimivan sukellusveneen polttoaineena.
Sukellusveneen se aikoo rakentaa kotimaassaan. Asiasta kertoi Etelä-Korean presidentinkanslian virkamies uutistoimisto Reutersin mukaan.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vieraili viime viikolla Etelä-Koreassa. Maat pääsivät sopuun tullien leikkauksista ja Etelä-Korea lupasi Yhdysvalloille investointeja 350 miljardin dollarin edestä.