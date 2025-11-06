Olemme vaarassa joutua eskalaation tielle testaamisen myötä, ajatushautomo arvioi.
Presidentti Vladimir Putin on määrännyt selvittämään, täytyykö ydinasekokeen testin valmistelut aloittaa.
Näin sanoo Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov, jonka mukaan Venäjän aikomusten oikein ymmärtäminen on hyvin tärkeää. Peskov painotti, ettei Venäjä ole vielä aloittanut ydinkoetestin valmistelua.
Peskovin mukaan Putin on sitoutunut kaikkiin ydinkoekieltoa koskeviin velvoitteisiinsa. Peskovin lausunnosta kertoo Venäjän valtionmedia Tass.
Venäjä on läpi Ukrainan sodan puhunut ydinkokeen valmistelusta, mikä on ollut tärkeä osa niin sanottua ydinasekortin pelaamista, jolla Kreml on pyrkinyt vaikuttamaan länsimaiden Ukraina-tukeen.
Ydinkoekeskustelu lähti nykymuodossaan liikkeelle Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin määrättyä Pentagonin aloittamaan uudelleen ydinkokeet.
