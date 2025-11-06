Juuri nyt Avaa

Trump ei ole selventänyt, onko kyse ydinkärjen räjäyttämisestä. Yhdysvaltojen energiaministerin mukaan .

Venäjä on läpi Ukrainan sodan puhunut ydinkokeen valmistelusta, mikä on ollut tärkeä osa niin sanottua ydinasekortin pelaamista , jolla Kreml on pyrkinyt vaikuttamaan länsimaiden Ukraina-tukeen.

Näin sanoo Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov , jonka mukaan Venäjän aikomusten oikein ymmärtäminen on hyvin tärkeää. Peskov painotti, ettei Venäjä ole vielä aloittanut ydinkoetestin valmistelua.

Tiedottaja Peskov ja presidentti Putin Kremlissä.

Putin pelkää yhtä asiaa – tutkija: "Jos asia olisi päinvastoin, olisi käyttänyt jo"

Trump: Salaisia ydinkokeita

Trumpin puheiden jälkeen presidentti Alexander Stubb sanoi maailman siirtyneen "uudelle ydinaseiden aikakaudelle", jossa ydinaseiden merkitys on kasvussa.

Nykymuotoinen Venäjä ei ole todistetusti tehnyt koskaan ydinkoetta, mutta Trump on syyttänyt sekä Venäjää että Kiinaa salaisista testeistä .

Ajatus ei ole uusi, eikä ilman korkea-arvoista tukea. Trumpin ensimmäisellä presidenttikaudella korkea-arvoiset amerikkalaisviranomaiset pitivät Venäjän salaisia testejä tuolloin "todennäköisinä", Washington Postin kirjoittaa.

Yhdysvaltojen tiedustelupiireissä puolestaan on arvioitu, että Venäjä on todennäköisesti tehnyt pieniä ydinkokeita hyvin alhaisella räjähdemäärällä, Wall Street Journal kirjoittaa.

Yhdysvaltalaisen ajatushautomo Center for Strategic & International Studiesin (CSIS) mukaan Putinin kommentit sopivat Venäjän laajempaan ydinaseilla uhkailuun. Lisäksi Kremlin lausunnot lisäävät ydinaseisiin liittyvien riskejä ja kaivavat maata nykyisten ydinaserajoitusten alta.

Presidentti Trump on väittänyt Venäjän ja Kiinan tehneen salaisia ydinkokeita. Asiantuntijoiden mukaan tästä ei ole näyttöä.AFP / Lehtikuva

CSIS: Tässä tapauksessa Venäjä räjäyttää ydinaseen

Ajatushautomo CSIS katsookin, että paras tapa estää Venäjää jatkamasta räjähtäviä ydinasekokeita on pitää huoli, etteivät Yhdysvallat ja muut ydinasevaltiot jatka itse ydinasekokeita.

Venäjä on sanonut, että se tekee ydinasekokeen, jos jokin muu valtio tekee näin. Pohjois-Koreaa lukuun ottamatta mikään valtio ei ole tiettävästi tehnyt ydinkoetta sitten vuoden 1998. Todennäköisesti Venäjä viittaakin nimenomaan Yhdysvaltojen tai muiden länsimaiden ydinkokeisiin.