Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan Venäjä on testannut onnistuneesti ydinkäyttöistä 9M730 Burevestnik-risteilyohjustaan.
Putinin mukaan puolustusjärjestelmien väistämiseen kykenevän ohjuksen käyttöönotossa aiotaan edetä.
Venäjän pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimovin mukaan ohjus matkasi viime tiistaina suoritetussa kokeessa 14 000 kilometrin matkan. Ohjus lensi testin aikana 15 tuntia. Gerasimovin mukaan ydinvoimalla kulkevan ohjuksen kantama on käytännössä rajaton. Aiheesta uutisoi uutistoimisto Reuters.
Nato kutsuu kyseistä ohjusta nimellä "SSC-X-9 Skyfall". Yhdysvaltain asevalvonnan silloinen erityislähettiläs Marshall Billingslea kuvasi vuonna 2020 Burevestnikia "lentäväksi Tšernobyliksi".