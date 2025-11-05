Venäjä ryhtyy toimiin vastauksena Yhdysvaltojen ydinkoeaikomuksille.
Venäjän presidentti Vladimir Putin määräsi keskiviikkona Venäjän korkeita sotilas- ja puolustusviranomaisia laatimaan ehdotuksia mahdollisten ydinkokeiden toteuttamisesta, kertoo uutistoimisto Reuters.
Määräys on vastaus Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin lausuntoihin, joiden mukaan Washington aikoo suorittaa omia kokeitaan. Putin kuvasi lausuntoja "vakavaksi asiaksi".
Putin sanoi, että Venäjä on aina noudattanut tiukasti kattavan ydinkoekieltosopimuksen velvoitteita, mutta jos Yhdysvallat tai jokin muu ydinasevaltio testaisi tällaista asetta, Venäjä tekisi samoin.
– Annan ulkoministeriölle, puolustusministeriölle, erikoispalveluille ja asiaankuuluville siviiliviranomaisille ohjeen tehdä kaikkensa saadakseen lisätietoa asiasta, analysoida se turvallisuusneuvostossa ja tehdä yhteisiä ehdotuksia ydinasetestien valmistelun mahdollisesta aloittamisesta, Putin sanoi.
Puolustusministeri Andrei Belousov kertoi Putinille, että Yhdysvaltojen viimeaikaiset lausunnot ja toimet tarkoittavat, että "on suositeltavaa valmistautua täysimittaisiin ydinkokeisiin" välittömästi.
Belousovin mukaan Venäjän arktinen koepaikka Novaja Zemljalla voisi isännöidä tällaisia kokeita lyhyellä varoitusajalla.
Venäjä ei ole tehnyt koskaan ydinkoetta
Trump määräsi lokakuun lopussa ydinasetestauksista Yhdysvalloissa, perustellen päätöstä sillä, ettei Yhdysvallat voi jäädä jälkeen Venäjästä ja Kiinasta.