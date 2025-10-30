Juuri nyt Avaa

Kremlin Peskov totesikin, että "ennen tätä emme tienneet kenenkään testeistä".

Trump perusteli päätöstä aloittaa ydinasetestit sanomalla, että "muilla valtioilla on testiohjelmia". Vuoden 1998 jälkeen yksikään valtio Pohjois-Koreaa lukuun ottamatta ei ole räjäyttänyt ydinkärkeä.

Trump ei tarkentanut, aikooko Yhdysvallat räjäyttää ydinkärjen, mutta sanoi testipaikoista päätettävän myöhemmin.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on toistuvasti sanonut, että Venäjä testaa ydinasetta, jos jokin muu valtio, käytännössä Yhdysvallat, tekee niin ensin.

Venäjän mukaan Yhdysvallat ei kertonut Kremlille aikeistaan muuttaa ydintestipolitiikkaansa. Asialla on merkitystä, sillä Yhdysvalloilla ja Venäjällä on maailman suurimmat ydinasearsenaalit.

Näin antoi ymmärtää Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov torstaina sen jälkeen kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi Yhdysvaltojen aloittavan uudelleen ydinasetestit.

Venäjä tekee ydinkokeen, jos Yhdysvallat tekee niin ensin.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov lokakuussa 2025.

Venäjä happamana Trumpin ydinasepuheista: Meille ei kerrottu

Venäjä on viime päivinä kertonut testanneensa onnistuneesti sekä ydinkäyttöistä vedenalaista Poseidon-torpedoa ja ydinkäyttöistä risteilyohjusta Burevestnikia .

Venäjä "ei oikeastaan" katso Trumpin kommenttien aloittaneen uutta asevarustelua ydinvaltojen välillä, Peskov sanoi.

Venäjä ei ole koskaan testannut ydinasetta. Neuvostoliitto teki viimeisen testinsä vuonna 1990 ja Yhdysvallat vuonna 1992.