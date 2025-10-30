Trump sanoi Yhdysvaltojen aloittavan ydinasetestit.
Venäjä tekee ydinkokeen, jos Yhdysvallat tekee niin ensin.
Näin antoi ymmärtää Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov torstaina sen jälkeen kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi Yhdysvaltojen aloittavan uudelleen ydinasetestit.
Venäjän mukaan Yhdysvallat ei kertonut Kremlille aikeistaan muuttaa ydintestipolitiikkaansa. Asialla on merkitystä, sillä Yhdysvalloilla ja Venäjällä on maailman suurimmat ydinasearsenaalit.
Venäjän presidentti Vladimir Putin on toistuvasti sanonut, että Venäjä testaa ydinasetta, jos jokin muu valtio, käytännössä Yhdysvallat, tekee niin ensin.
Trump ei tarkentanut, aikooko Yhdysvallat räjäyttää ydinkärjen, mutta sanoi testipaikoista päätettävän myöhemmin.
Venäjä testannut ydinkäyttöistä ohjusta ja torpedoa
Trump perusteli päätöstä aloittaa ydinasetestit sanomalla, että "muilla valtioilla on testiohjelmia". Vuoden 1998 jälkeen yksikään valtio Pohjois-Koreaa lukuun ottamatta ei ole räjäyttänyt ydinkärkeä.
Kremlin Peskov totesikin, että "ennen tätä emme tienneet kenenkään testeistä".