Ulkoministeri Sergei Lavrov kertoo Venäjän olevan valmis keskustelemaan Yhdysvaltojen kanssa ydinkokeista.

Yhdysvallat ei ole tehnyt tällaisia kokeita yli 30 vuoteen, eikä niitä ole tiettävästi tehnyt vuosikymmeniin myöskään Venäjä tai Kiina.

Trump on sanonut määränneensä maansa aloittamaan uudelleen ydinkokeet ja antoi ymmärtää, että Yhdysvaltojen toimi on vastaus sille, että muutkin maat ovat tehneet ydinkokeita salassa. Peskov toisti, ettei Venäjä tai Kiina ole tehnyt ydinkokeita.

Venäjä ei ole saanut Yhdysvalloilta selitystä siihen, mitä presidentti Donald Trump tarkoittaa viimeaikaisilla puheillaan ydinkokeista. Näin kertoi lehdistötilaisuudessa Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov valtiollisen uutistoimisto Tassin mukaan.

Venäjä on sanonut, että jos Yhdysvallat aloittaa jälleen ydinaseiden koeräjäytykset, on Venäjän tehtävä samoin.

Venäjä ja Yhdysvallat harrastavat tuijotuskilpailua kovilla panoksilla.

Tyly Kreml–USA-tuijotuskisa ydinkokeista – Lavrov: Emme ole tehneet mitään salaa maan alla

– Olemme valmiita keskustelemaan yhdysvaltalaisten kollegojemme syytöksestä, että olisimme tehneet salassa jotakin syvällä maan alla, Lavrov sanoi televisiohaastattelussa kiistäen kuitenkin syytösten paikkansapitävyyden.

