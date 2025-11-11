Venäjä ja Yhdysvallat harrastavat tuijotuskilpailua kovilla panoksilla.
Venäjä on sanonut, että jos Yhdysvallat aloittaa jälleen ydinaseiden koeräjäytykset, on Venäjän tehtävä samoin.
Venäjä ei ole saanut Yhdysvalloilta selitystä siihen, mitä presidentti Donald Trump tarkoittaa viimeaikaisilla puheillaan ydinkokeista. Näin kertoi lehdistötilaisuudessa Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov valtiollisen uutistoimisto Tassin mukaan.
Trump on sanonut määränneensä maansa aloittamaan uudelleen ydinkokeet ja antoi ymmärtää, että Yhdysvaltojen toimi on vastaus sille, että muutkin maat ovat tehneet ydinkokeita salassa. Peskov toisti, ettei Venäjä tai Kiina ole tehnyt ydinkokeita.
Yhdysvaltain hallinto on puheissaan jättänyt epämääräiseksi sen, tarkoittaako presidentti puheillaan pelkästään ydinkärkien kantamiseen kykenevien asejärjestelmien testaamista vai kaavaileeko Yhdysvallat ydinaseiden koeräjäytysten aloittamista uudelleen.
Yhdysvallat ei ole tehnyt tällaisia kokeita yli 30 vuoteen, eikä niitä ole tiettävästi tehnyt vuosikymmeniin myöskään Venäjä tai Kiina.
Lavrov: "Valmiita keskustelemaan"
Ulkoministeri Sergei Lavrov kertoo Venäjän olevan valmis keskustelemaan Yhdysvaltojen kanssa ydinkokeista.