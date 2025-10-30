Juuri nyt Avaa

Kiina on kuitenkin Yhdysvaltojen lyhyen ja pitkän ajan päävastustaja sekä taloudellisesti että Aasian suunnalla myös sotilaallisesti.

Yhdysvaltojen päätös voi olla sivuosumana suunnattu myös presidentti Vladimir Putinin suuntaan, jonka kanssa Trump on tuloksetta hieronut rauhaa Ukrainaan koko vuoden.

Ajoitus kertoo Trumpin ydinasepuheiden kohteen. Yhdysvaltojen ydinasekortti osoittaa Kiinaan, jonka presidentin Xi Jinpingin Trump tapasi pian ilmoituksensa jälkeen.

Trump sanoi Yhdysvaltojen aloittavan uudelleen ydinasekokeet. Sitä, tarkoittaako tämä ydinkärjen räjäyttämistä, Trump ei sanonut.

Katso myös: Mitä Yhdysvaltojen ja Kiinan tapaamisesta seuraa?

Analyysi: Trump veti yllättäen esiin ydinasekortin – ja paljasti USA:n heikkouden

Samaan aikaan Pentagon lähettää yhä enemmän sotilaita, kalustoa ja tiedusteluvoimaa Aasiaan, Kiinan etupihalle.

Kiinakaan ei ole ollut ydinaseiden suhteen toimeton. Maan ydinasearsenaalissa on vuoteen 2030 mennessä yli 1 000 ydinkärkeä, ajatushautomo Center for Strategic and International Studies arvioi.

Tämän totesi myös Trump. Venäjä on ydinaseissa "kakkonen ja Kiina kaukainen kolmonen, mutta tulee olemaan tasoissa viiden vuoden sisällä", Trump sanoi.

Trump ei heti vastannut toimittajien kysymyksiin ydinaseista, vaikka tilaisuus siihen oli. Mediahuomiosta nauttiva ja uutissykliä usein mielensä mukaan pyörittävä Trump tiesi mitä teki.

Kun Yhdysvaltojen presidentti puhuu ydinaseista, on se vähintään uhittelua, usein myös uhkailua. Ei olisi yllätys, jos Trump olisi toistanut ydinaseviestinsä Xille presidenttien tapaamisessa Etelä-Koreassa.

Xin tapaamisen jälkeen Trump sanoi, ettei Yhdysvallat ole vielä päättänyt, missä ydinasekokeita tehdään.