Pitkään voimaansa kasvattaneen Kiinan kovuus kauppaneuvotteluissa taisi sittenkin tulla yllätyksenä Yhdysvalloille, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump pelasi ydinasekortin.
Trump sanoi Yhdysvaltojen aloittavan uudelleen ydinasekokeet. Sitä, tarkoittaako tämä ydinkärjen räjäyttämistä, Trump ei sanonut.
Ydinasekokeilla voidaan periaatteessa viitata myös esimerkiksi ydinkärkien kantolaitteiden eli pääasiassa ohjusten testeihin.
Trumpin mukaan ydinasepäätös johtuu muiden maiden vastaavasta toiminnasta.
Ajoitus kertoo Trumpin ydinasepuheiden kohteen. Yhdysvaltojen ydinasekortti osoittaa Kiinaan, jonka presidentin Xi Jinpingin Trump tapasi pian ilmoituksensa jälkeen.
Yhdysvaltojen päätös voi olla sivuosumana suunnattu myös presidentti Vladimir Putinin suuntaan, jonka kanssa Trump on tuloksetta hieronut rauhaa Ukrainaan koko vuoden.
Kiina on kuitenkin Yhdysvaltojen lyhyen ja pitkän ajan päävastustaja sekä taloudellisesti että Aasian suunnalla myös sotilaallisesti.
