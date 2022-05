Missä asennossa nukut? Asiantuntija paljastaa, mitä vääränlaisesta asennosta voi seurata

Pyörit ja kierit, mutta tyyny tuntuu aina olevan huonosti. Aamulla selkä on jäykistynyt, vaikka sänkykin on lähes uusi, eikä tyynykään ole antiikkinen. Missä siis vika?

"Valintoja saatetaan tehdä väärin perustein"

Glymfaattisen järjestelmän avulla aivo-selkäydinneste pääsee aivoihin ja puhdistaa niitä. Syvässä unessa järjestelmä on aktiivinen, ja rottatutkimuksissa havaittiin, että kylkiasennossa järjestelmä toimi parhaiten, kertoo Aivoliitto .

– Nukkumisergonomia on tärkein asia vuoteen ja tyynyn valinnassa. Kun kroppa saadaan tuettua niin, ettei ole mitään epäsuotuisia asentoja, kuten kiertymisiä ja taipumisia, ergonomiassa ei ole mitään häiritsevää tekijää, joka häiritsisi unta tai aiheuttaisi seuraavalle päivälle vaivaa, esimerkiksi selkäkipua ja niskakipua, Närvänen sanoo.

Kyljellä makaaminen nukkuma-asennoista haastavin

– Jos alusta tai tyyny eivät ole kunnossa, se saa liikehtimään, koska hyvää asentoa ei löydy. Kyljellä makaaminen on nukkuma-asennoista haastavin: hartian ja lantion on upottava riittävästi patjaan, jotta rangan luonnollinen asento saavutetaan, Närvänen kuvaa.

Sama ilmiö on tuttu niille nukkujille, joilla on unen aikana taipumus nostaa käsi suoraksi pään päälle. Vaikka aluksi olo voi tuntua aluksi hyvältä, asennossa verenkierto hankaloituu ja lopulta käsi puutuu tunnottomaksi.

Selkänukkuja, varo tätä: "Ohjaa leukaa taipumaan rintaan"

Muissakin asennoissa on sudenkuoppia: vatsallaan nukkuvien kaularanka on usein voimakkaasti kiertynyt sivulle. Myös lannerangan notko korostuu, mikä voi aiheuttaa niskan tai alaselän kipuilua. Selällään nukkujien tyypillinen haaste on liian korkea tyyny.