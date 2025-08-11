Putinin erityisedustaja: Alaskan neuvottelut tuovat rauhan

Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien tuleva tapaaminen Alaskassa tuo rauhan, vakuutti Venäjän presidentin erityisedustaja.

Vladimir Putinin erityisedustaja Kirill Dmitriev sanoi venäläismedian mukaan olevansa vakuuttunut siitä, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Putinin henkilökohtainen tapaaminen Alaskassa tuo rauhan.

– Neokonservatiivit ja muut sodanlietsojat eivät hymyile 15. elokuuta 2025. Putinin ja Trumpin välinen vuoropuhelu tuo toivoa, rauhaa ja globaalia turvallisuutta, Dmitriev kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Perjantaina 15. elokuuta Alaskassa järjestetään Putinin ja Trumpin välinen tapaaminen. Venäjän presidentin avustaja Juri Ushakov täsmensi venäläismediassa, että neuvottelujen pääaiheena on keskustelu vaihtoehdoista pitkäaikaisen rauhan saavuttamiseksi Venäjän ja Ukrainan välisessä konfliktissa.

CNN:n tietojen mukaan Venäjän ja Yhdysvaltojen johtajien neuvottelujen aikana Alaskassa on läsnä myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Virallisesti mahdollisesta Putinin ja Zelenskyin tapaamisesta ei ole ilmoitettu.

10:35 Risto E. J. Penttilä ja Henri Vanhanen keskustelivat tulevan perjantain neuvotteluista. Katso haastattelu videolta.