Ukraina on käyttänyt brittiläisiä ohjuksia iskuihin Venäjän alueella sijaitseviin kohteisiin myös aiemmin.
Ukrainan asevoimat sanoi torstaina käyttäneensä brittiläisiä Storm Shadow -ohjuksia venäläiseen öljynjalostamoon tekemässään hyökkäyksessä.
Ukrainan asevoimien yleisesikunta sanoi sosiaalisen median päivityksessä, että ohjukset osuivat Novoshakhtinskin jalostamoon. Yleisesikunnan mukaan alueella kuultiin lukuisia räjähdyksiä.
Ukrainalaismedia Kyiv Independent kertoi torstaina, että paikallisten viranomaisten mukaan iskussa ei kuollut kukaan. Yksi palomies loukkaantui palon sammuttamisen yhteydessä, ja hänet kuljetettiin jatkohoitoon sairaalaan.
Ukrainan asevoimien mukaan Novoshakhtinskin öljynjalostamo on yksi Etelä-Venäjän tärkeimmistä polttoainetoimittajista.
2:56Ukrainan isku Venäjälle Storm Shadow -ohjuksilla tallentui väitetysti kameraan marraskuussa 2024.