Tapaamisen tarkka aika ja paikka ei ole tiedossa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo sopineensa tapaamisesta Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kanssa.

Zelenskyi kertoi asiasta perjantaina viestipalvelu X:ssä.

Zelenskyin mukaan hän ja Trump tapaavat lähitulevaisuudessa.

Tapaamisen tarkkaa aikaa tai paikkaa ei ole ilmeisesti sovittu.

Ukrainalaismedia Kyiv Postin lähteen mukaan Zelenskyi voisi vierailla Yhdysvalloissa jo sunnuntaina 28. joulukuuta.

– Paljosta voidaan sopia ennen uutta vuotta, Zelenskyi kirjoitti.

Joulupäivänä Zelenskyi puhui tunnin ajan puhelimitse presidentti Trumpin erityislähettilään Steve Witkoffin ja rauhanponnisteluissa suuressa roolissa olevan Jared Kushnerin kanssa.

Jouluaattona Zelenskyi puolestaan paljasti Ukrainan ja Yhdysvaltojen laatiman 20-kohtaisen rauhansuunnitelman, joka on toimitettu myös Venäjälle.

Zelenskyi tosin myönsi, etteivät Yhdysvallat ja Ukraina ole kahdesta luonnoksen kohdasta, mukaan lukien alueluovutuksista, samaa mieltä.

Venäjä vastasi rauhansuunnitelmaan toteamalla, että Kreml määrittelee nyt kantansa ja jatkaa yhteydenpitoa hyvin pian. Venäjä on kuluvan vuoden aikana torpannut useita rauhansuunnitelmia.

Zelenskyi on vieraillut kuluvan vuoden aikana kahdesti Yhdysvalloissa.

Helmikuun vierailu yltyi tappeluksi median edessä ja lokakuussa Trump mediatietojen mukaan kirosi ja heitteli karttoja suljettujen ovien takana.