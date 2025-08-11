Ukrainan tulevaisuus neuvotteluissa – huonoimmassa skenaariossa Trump suuttuu liikaa

Euroopan unioni tukee Trumpin pyrkimyksiä, mutta muistuttaa, ettei rauhaa voi rakentaa ilman Ukrainaa.

Monissa maissa seurataan nyt jännittyneenä tulevan perjantain Yhdysvaltojen ja Venäjän välisiä neuvotteluja.

Euroopan unioni antoi sunnuntaina yhteisen julkilausuman, jossa se kannattaa Trumpin ponnisteluja sille, että Ukrainaan saataisiin aikaan rauha.

– Samalla Euroopassa ollaan vahvasti sitä mieltä, ettei asioista pitäisi päättää ilman Ukrainaa. Rivien välistä voi päätellä, ettei Euroopassa olla kovin tyytyväisiä neuvotteluihin ilman Ukrainaa, kertoo kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä.

Toisaalta jos Yhdysvallat ja Eurooppa menevät eri suuntiin, Putinin kortit muuttuisivat vielä vahvemmaksi.

EU:n sanoilla on kuitenkin merkitystä, koska sillä on edelleen hyvä neuvotteluyhteys Yhdysvaltojen kanssa.

– Siksi Euroopan mielenilmaukset ovat tärkeitä.

"Putinilla ei suuria aikeita lopettaa sotaa"

Penttilän mukaan suurvaltojen johtajat keskustelevat hyvin todennäköisesti Ukrainan sodan lopettamisesta.

Toisaalta Putinilla ei Penttilän mukaan ole suuria aikeita lopettaa sotaa.

– Trump on Putinille kaikkein tärkein johtaja maailmassa. Putin haluaa kiinnittää Trumpin neuvotteluprosessiin nopeasti sen sijaan, että hän pyrkisi aidosti rauhaan tai tulitaukoon.

Mahdolliset talouspakotteet Venäjälle eivät ole vain uhkauksia, vaan Penttilä arvioi sen olevan juurisyy sille, miksi Putin on lähtenyt mukaan neuvotteluihin.

Kaikkein huonoin skenaario olisi se, että Zelenskyin, Trumpin ja Euroopan maiden johtajien sukset menisivät ristiin, jolloin Yhdysvallat voisivat vetäytyä Ukrainan tukemisesta.

– Silloin Trump voisi kehottaa Eurooppaa hoitamaan hommansa itse. Yhdysvallat siirtyisi muualle ja jättäisi Euroopan yksin tukemaan Ukrainaa.