Euroopalla on tänään kriittinen päivä – tästä on kyse

Euroopalla on on tänään mahdollisuus varmistaa, että Euroopan ääni kuuluu perjantain huipputapaamisessa.

Euroopan johtajat presidentti Alexander Stubb mukaan lukien osallistuvat tänään etäkokoukseen, jossa käsitellään Ukrainan tilannetta. Mukaan kokoukseen liittyvät jossain vaiheessa myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja varapresidentti J.D. Vance.

Kokouksen tavoitteena on varmistaa, että Euroopan ääni kuuluu perjantain Alaskan neuvotteluissa. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki arvioi, ettei suurvaltojen presidenttien tapaamisesta ole kuitenkaan odotettavissa merkittäviä uusia avauksia.

– Kantoja on toistettu pitkin viikkoa. Uutena tietona Trumpin neuvonantaja Steve Witkoff olisi sanonut, että Putinille riittäisi Ukrainan vetäytyminen Donetskin alueelta. Toisaalta miksi Ukraina vetäytyisi alueelta, jota Venäjä ei ole vallannut?

Linnainmäen mukaan Venäjä pyrkii näyttämään vahvalta ja vakuuttamaan Trumpin siitä, ettei Ukraina voi voittaa sotaa.

– Ukraina taas haluaa osoittaa, että se pystyy siihen.

Vaikka Venäjä saisi Donetskin haltuunsa, sen vaatimukset pysyisivät ennallaan. Linnainmäki muistuttaa, ettei tulitauko tarkoita välttämättä sodan loppua.

Trump aikoo kuunnella, mitä Putinilla on sanottavana

Trump sanoi menevänsä perjantain neuvotteluihin kuuntelemaan, mitä Putinilla on sanottavana. Tämä on Euroopalle sekä hyvä että huono uutinen.

– Hän laskee odotuksia ja muistaa ensimmäisen kautensa epäonnistuneen Helsingin tapaamisen. Toisaalta hän haluaisi vierailla Moskovassa, mikä olisi Euroopalle painajaismainen skenaario.

Kokous on tärkeä Ukrainan ja Euroopan tulevaisuuden kannalta, mutta neuvotteluja on kutsuttu arvaamattomiksi. Onko tässä syytä huoleen?

– Ei ole. Eurooppa tukee Ukrainaa jo enemmän kuin Yhdysvallat.

Trumpin on kerrottu kuuntelevan viimeisintä puhujaa, minkä vuoksi etäkokousta pidetään strategisena siirtona. Linnainmäki ei kuitenkaan usko Trumpin olevan täysin vietävissä.

– Hänellä on vahvat poliittiset vaistot.

Trumpin rinnalla kokoukseen osallistuu J.D. Vance, joka tapasi presidentti Zelenskyin maaliskuussa. Tuolloin jännitteinen tilanne johti sanaharkkaan.

– Nyt Vancen tehtävä on tukea Trumpia tarvittaessa.

Joel Linnainmäki ei usko Trumpin olevan Euroopan johtajien vietävissä tämänpäiväisessä kokouksessa.

Neuvottelut käydään Alaskan suurimmassa kaupungissa

Neuvottelut käydään Alaskan Anchoragessa sijaitsevassa sotilastukikohdassa. Anchorage on Alaskan suurin kaupunki.

– Paikka on hyvä, koska sinne ei voi lentää yllättäen keskeyttämään neuvotteluja. Yhdysvallat ei myöskään aio pidättää Putinia, mikä on hänelle jo voitto.

Neuvottelujen lopputulos voi olla Euroopalle ja Ukrainalle mahdotonta hyväksyä. Silloin on mietittävä, miten Ukrainan puolustusta voidaan vahvistaa.

– Lisäksi on varauduttava siihen, että Ukrainaa saatetaan mollata.

Rauha on joka tapauksessa välttämätön. Siksi Ukrainaa on kuunneltava. Länsi toivoo ratkaisua, jossa Venäjä lopettaa sodan ja Ukraina säilyttää itsenäisyytensä.

– Realistisesti Ukraina voisi liittyä Euroopan unioniin. Sen lisäksi sen on saatava pitää alueensa.