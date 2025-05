Ukrainasta raju purkaus: Kremlin Eurooppa-naureskelu on reilua

Kaikki illuusiot Putinin kanssa neuvottelusta täytyy unohtaa, sanoo ukrainalaispoliitikko.

Diplomatian tie on poltettu loppuun.

Näin sanoo ukrainalaisen Golos-puolueen puheenjohtaja Kira Rudik MTV Uutisille Kiovassa.

Rudik uskoo Venäjän lähettävän Turkkiin torstaiksi "jonkinlaisen delegaation". Haastattelun jälkeen selvisi, ettei presidentti Vladimir Putin matkusta neuvotteluihin.

Keskusteluissa luvassa on paperitöitä ja "he heittävät meille jotain", kuten vuonna 2022 tuloksettomina päättyneissä Istanbulin neuvotteluissa, Rudik arvioi.

Putinin mukaan keskusteluita täytyy jatkaa siitä, mihin ne Turkissa vuonna 2022 jäivät.

Rudik toivoo torstaina tulevan koko maailmalle jälleen yksi vastaus kysymykseen, voidaanko Ukrainan ja Venäjän välille saada rauha neuvottelemalla.

– Ei, ei voida, Rudik vastaa omaan kysymykseensä.

Tästä huolimatta hän pitää presidentti Volodymyr Zelenskyin päätöstä matkustaa Turkkiin kannatettavana avauksena.

Zelenskyi ehdotti tätä sen jälkeen, kun Putin oli ehdottanut maiden välisiä kahdenkeskisiä keskusteluita.

– Jos halutaan puhua, puhutaan sitten, mutta totuudet eivät muutu. Venäjän kanssa ei voi neuvotella, jos ei tiedä, että he pitävät lupauksensa, Rudik katsoo.

Zelenskyi on sanonut tapaavansa vain Putinin, mutta lentävänsä Turkkiin, tuli venäläisjohtaja maahan tai ei.

Rudikin mukaan kyse on pelistä, jossa Venäjä ja Ukraina tuijottavat toisiaan silmiin samalla kun presidentti Donald Trumpin johtama Yhdysvallat katsoo vierestä, mitä tapahtuu.

Ukraina ei silmiään räpäytä, koska "ne ovat meidän ihmisiämme, joita kuolee", Rudik sanoo.

– Kaikki illuusiot pitää tuhota. Se, että Putinin kanssa voi neuvotella. Se, että Putinia voi odottaa. Se, että Putinille voi puhua.

– Sitten meillä on paremmat perustelut Trumpille. Olemme tehneet kaikkemme. Mikään ei toimi. Ainoa asia, joka Venäjän suhteen toimii, on voima.

"Kaikki illuusiot pitää tuhota. Se, että Putinin kanssa voi neuvotella. Se, että Putinia voi odottaa. Se, että Putinille voi puhua", sanoo Rudik.MTV Uutiset / Jouko Luhtala

Yksi kuva

Yksi kuva voi tehdä supertähden.

Rudikista sellainen tuli 25. päivä helmikuuta vuonna 2022, jolloin hän reilu vuorokausi Venäjän suurhyökkäyksen alkamiseen jälkeen julkaisi kuvan itsestään AK-rynnäkkökivääri kädessään.

Kuvan saatteeksi Rudik totesi naisten puolustavan Ukrainaa miesten tapaan. "Opettelen käyttämään Kalashnikovia", Rudik kirjoitti.

Sitä, onko hänellä yhä rynnäkkökivääri kotonaan, Rudik ei halua paljastaa.

– Pidän sen salaisuutena. Jos venäläiset tulevat, he saavat sen tietää, Rudik toteaa.

Kuvasta tuli paitsi ukrainalaisten vastarinnan symboli, niin myös Rudikin itsensä käyntikortti kansainvälisiin medioihin, joissa hän on ahkerasti esiintynyt näihin päiviin saakka.

Runsaan julkisuutensa vuoksi Rudikilla onkin henkilökohtaista vaikutusvaltaa puolueensa kokoa enemmän.

Hänen johtamansa, liberaaliksi ja länsimieliseksi luonnehditulla Golos-puolueella on Ukrainan parlamentissa 20 jäsentä, jotka se sai vuoden 2019 vaaleissa. Sodan vuoksi parlamenttivaaleja ei ole sittemmin käyty.

Jos julkaisu ei näy, voi sen katsoa täältä.

"Venäjä ei pelkää pakotteita"

Vaikka Rudikilla "olisi sellaista valtaa", ei hän siltikään haluaisi osallistua Ukrainan Istanbuliin lähettämään ryhmään.

Hän kun ei yksinkertaisesti usko Venäjän kanssa käytävien keskusteluiden johtavan mihinkään pysyvään.

Vuosien 2014–2022 välillä Ukraina ja Venäjän allekirjoittivat muun muassa Minskin sopimuksina tunnetut paperit sekä sopivat lukemattomista tulitauoista.

Joka kerta lopputulos oli sama – sota jatkui.

Jos Rudik voisi päättää, keskittyisi hän Venäjän kosiskelun sijaan puhumaan presidentti Trumpin hallinnolle.

Ukrainan välit Yhdysvaltoihin ovat monimutkaistuneet Trumpin vaalivoiton jälkeen, sillä Valkoinen talo on tehnyt sarjan päätöksiä, jotka heikentävät Kiovan asemaa.

Trumpin pitäisi aseistaa Ukraina "hampaisiin asti", Rudik sanoo.

– Venäjä ei pelkää pakotteita tai kauppasotia. Ainoa asia mitä he pelkäävät on se, että meillä on tarpeeksi aseita ja voimme uhata Moskovaa, hän jatkaa.

"Venäjä ei pelkää pakotteita tai kauppasotia. Ainoa asia mitä he pelkäävät on se, että meillä on tarpeeksi aseita ja voimme uhata Moskovaa", Rudik katsoo.MTV Uutiset / Jouko Luhtala

Eurooppaan petyttiin

Lauantai 10. toukokuuta oli Kiovassa merkittävä päivä. Tai ainakin sen piti olla. Nyt siitä tuli Ukrainan pettymyksen päivä, Rudik katsoo.

Ranskan, Saksan, Puolan ja Britannian johtajat lupasivat suuria tavatessaan presidentti Zelenskyin.

Euroopan johtavat vaativat Venäjältä ehdotonta tulitaukoa maanantaille. Jos näin ei tapahtuisi, tulisi rajuja pakotteita.

Rudik uskoo, että Putinin ehdotus aloittaa Venäjän ja Ukrainan kahdenväliset neuvottelut Turkissa oli vain keino pelata aikaa ja keskustella asiasta Kiinan kanssa. Kiina on sodassa virallisesti puolueeton osapuoli, mutta käytännössä se tukee Venäjää.

– Putin halusi murtaa sen momentumin, joka Euroopan johtajilla oli. Yhdellä lausunnolla hän pystyi lykkäämään pakotteita, Rudik sanoo.

Maanantai tuli ja taistelut Euroopan vaatimuksista huolimatta jatkuivat. EU määräsi uusia sanktioita keskiviikkona, mutta niiden voimakkuus ei ole Ukrainassa vakuuttanut.

– Noin voi ehkä tehdä Kiovassa oleville ihmisille, mutta se on epäreilua eturintamalla olevia ihmisiä kohtaan. He soittavat ja kysyvät, mitä tapahtui? Eikä minulla rehellisesti ole hyvää vastausta, Rudik toteaa.

– Sanon, että päätettiin antaa viikko. Johon he vastaavat, että viikossa he tappavat lisää ihmisiä.

Rudikin mukaan Ukrainassa petyttiin Eurooppaan.MTV Uutiset / Jouko Luhtala

"Reilua"

Euroopan kritisointi "inhottaa" Rudikia, koska hänen mukaan ukrainalaiset kyllä arvostavat sitä kaikkea, mitä Euroopan valtiot ovat Ukrainana eteen tehneet.

Viestinnässä ja sanoilla Eurooppa tekee "loistavaa työtä", Rudik toteaa.

Ongelma kuitenkin näkyy siinä, että joskus venäläinen sotapropaganda osuu oikeaan, Rudik sanoo.

Näin kävi, kun Venäjällä piruiltiin Euroopan päätöksestä hankkiutua venäläisestä kaasusta eroon vasta vuoden 2027 lopussa.

Venäjän propagandassa vitsailtiin, että on kovin hauskaa, että Eurooppa rahoittaa sodan molempia osapuolia. Ukrainaa tuetaan, mutta myös venäläisiä luonnonvaroja ostetaan.

– Se on reilua (kritiikkiä), Rudik sanoo.