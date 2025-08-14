Trumpin kommentti sai koko huoneen hätkähtämään Helsingissä – pelkona on, että sama toistuu

Trumpin ja Putinin tapaaminen Helsingissä 2018 johti kansainväliseen kohuun.

Helsinki on toiminut useasti suurvaltajohtajien kohtaamispaikkana, mutta vuoden 2018 Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin huippukokous jäi historiaan poikkeuksellisen voimakkaiden reaktioiden vuoksi.

Tapaaminen järjestettiin 16. heinäkuuta Presidentinlinnassa. Jo etukäteen odotettiin, että tunnelma voisi olla erilainen kuin aiemmissa liennytyksen hengessä käydyissä kokouksissa.

Kyseessä oli myös ensimmäinen kerta, kun Trump ja Putin tapasivat kahden kesken.

Kokouksen jälkeinen lehdistötilaisuus sai kansainvälisen median kuohumaan, kun Trump kommentoi Venäjän vaalivaikuttamista Yhdysvaltain vaaleihin vuonna 2016.

Yhdysvaltain tiedusteluorganisaatioiden mukaan Venäjä pyrki kyberoperaatiolla auttamaan Trumpia presidentiksi.

Trump sanoi uskovansa Putinin vakuutuksia syyttömyydestä, vaikka Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset olivat todenneet Venäjän syylliseksi.

– Minulle presidentti Putin sanoi juuri, että Venäjä ei ole syyllinen, totesi Trump.

– Minulla ei ole mitään syytä uskoa, että Venäjä olisi syyllinen.

"Kaikki hätkähtivät"

MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki oli lehdistön joukossa seitsemän vuotta sitten, kun Trump päästi suustaan kohauttavan kommentin.

– Sen tavallaan aisti, miten kaikki ihmiset hätkähtivät ja jännittyivät, hän kuvailee.

Trumpin lausunnot olivat niin yllättäviä, että jopa hänen omat neuvonantajansa järkyttyivät. Trumpin silloinen Venäjä-neuvonantaja Fiona Hill on jälkeenpäin kertonut miettineensä jopa palohälytysnapin painamista, jotta Trump lopettaisi puhumasta.

– Trump veti maton alta koko omalta oikeusjärjestelmältään, eli kyllä se oli aika paksua, Kivimäki sanoo.

Kokouksen alku oli kaoottinen myös fyysisesti: juuri ennen presidenttien saapumista saliin pääsi mielenosoittaja, jonka poistaminen aiheutti käsirysyn. Huonekalut ja limoviikunat kaatuilivat.

– Siinä oli symboliikkaa, kaoottisuutta kaikilla tasoilla alusta loppuun, Kivimäki kuvailee.

"Riski on, että Putin vetää niistä naruista"

Brittilehti Guardian kirjoittaa Helsingin huippukokouksen osoittaneen, ettei Trumpia kannattaisi päästää yksinään huoneeseen Putinin kanssa. Lehden mukaan "siinä on ainekset katastrofiin".

Kivimäki sanoo olevansa samaa mieltä siinä mielessä, että Putin on ovela neuvottelija ja vahvoilla kahdenvälisissä neuvotteluissa.

– Trump on hyvin herkkä imartelulle ja oman egonsa ruokkimiselle, eli on iso riski, että Putin osaa vetää näistä naruista.

Kivimäen mukaan Trump ja Putin lähestyvät pääkysymystä eli rauhaa Ukrainassa eri tavoilla.

– Trump on diilien tekijä, jonka aseita ovat taloudelliset porkkanat ja pakotteet. Putin taas lähestyy asiaa puhtaasti sotilasstrategisena ja voimapoliittisena asiana.

Tarjoaako Trump Putinille rahakasta palkintoa?

Putin ja Trump kohtaavat jälleen kahden kesken perjantaina Alaskassa.

Valkoinen talo on yrittänyt hillitä odotuksia ja kuvasi Trumpin roolia "kuunteluoppilaana".

Kivimäki pitää tätä merkkinä realismista, mutta muistuttaa, että Trumpin linja voi muuttua nopeasti.

– Hän sanoo usein ensin yhtä ja peruu sen myöhemmin, hän toteaa.

Kokouksen mahdollisista sisällöistä on liikkunut paljon spekulaatioita.

Kansainvälisessä mediassa on arvioitu, että Trump voisi tarjota Venäjälle pääsyä Ukrainan mineraalivaroihin ja mahdollisuutta arktisiin öljyvaroihin.

– On aika hurjaa, että Venäjä on käynyt monta vuotta aggressiivista hyökkäyssotaa Ukrainassa ja nyt Putinille maksetaan tai ainakin yritetään maksaa siitä, että hän lopettaisi sen edes vähäksi aikaa, Kivimäki sanoo.

Trumpin ailahteleva ulkopolitiikka on osoittanut, että yhdenkään asiantuntijan tai toimittajan on lähes mahdotonta ennustaa perjantain tapahtumia puhumattakaan lopputuloksesta. Seitsemässä vuodessa maailma on myös muuttunut.

Euroopassa käydään jälleen sotaa ja suurvaltojen välinen jako on syvempi kuin pitkään aikaan. Se, kumpi johtajista onnistuu kietomaan toisen pikkurillinsä ympärille, jää nähtäväksi.