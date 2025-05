"Varmistan, ettette ole venäläisiä vakoojia" – MTV näki tulevaisuuden droonit Ukrainan koekentällä

Ukrainan sota on droonisota. MTV Uutiset näki Ukrainassa, miten tulevaisuuden lennokkeja kehitetään.

Droonipommeista iloisesti puhuva sotilaspastori Serhi nauraa tyytyväisenä katsoessaan parinkymmenen metrin päässä lentävää testilennokkia.

Naurun syy seisoo pastorin vieressä.

"Katso, kuinka kovaa hän joutuu tekemään töitä", Serhi sanoo ja osoittaa droonin ohjaajaa, joka ei tee yhtään mitään.

Ukrainalaiset ovat testaamassa järjestelmää, joka pitää droonin taivaalla paikoillaan tuulisista olosuhteista huolimatta.

Sotilas pääsee helpommalla ja tiputettava pommi osuu varmemmin maaliinsa, Serhi selittää. "4,5 kiloa räjähdettä voi tehdä paljon kauniita asioita", hän kertoo.

Hymy oli herkässä, kun testidrooni lensi toivotulla tavalla.MTV Uutiset / Jouko Luhtala

Peltoaukion reunamille on kokoontunut sekalainen joukko ukrainalaisia ja ulkomaalaisia droonien kehittäjiä.

Lähes kaikki testidroonit on nimetty. Eräs on Leader of the Ghost Fleet eli Haamulentueen johtaja. Droonin kehittäjä olisi itse halunnut nimetä lennokkinsa kreikkalaisen jumalan mukaan, "kuten kaikki aseet pitäisi nimetä".

– Mutta ei, piti keksiä joku typerä englanninkielinen nimi, hän sanoo. Droonikehittäjä ei halua nimeään julkisuuteen turvallisuussyistä.

Toinen ryhmä testaa taivaalla lentävää "antennia", joka auttaa kohteiden paikantamisessa.

Eräs joukko haaveilee "droonimuurista", joka suojelisi kaupunkeja venäläisten jokapäiväisiltä ilmaiskuilta. He ovat testaamassa torjuntadroonia, joka muistuttaa ulkomuodoltaan Tintti kuun kamaralla -sarjakuvan punaista rakettia.

Suurien tiedusteludroonien tuhoamiseen tarkoitettu torjuntadrooni on vielä prototyyppiasteella.MTV Uutiset / Jouko Luhtala

Torjuntadroonin idea on tuhota suurikokoisia, korkealla lentäviä tiedusteludrooneja, joita Venäjä käyttää kohteiden havaitsemiseen.

Kyseisen droonin kehitys alkoi todenteolla Venäjän iskettyä Ukrainan sotilaslentokentälle viime heinäkuussa. Itse tuhotyö tehtiin Iskander-M-ohjuksilla, mutta sen mahdollista tiedusteludrooni.

Venäjän julkaiseman videon kyseisestä ohjushyökkäyksestä voi katsoa alta.

– Ukrainalaiset sotilaat valittavat usein, että he näkevät droonin, mutta heillä ei ole mitään, millä ampua sitä, sanoo Amazing Drones -yhtiön johtaja Maxim "Max" Klymenko MTV Uutisille.

0:24 Venäjän heinäkuussa julkaisema video ohjusiskusta Ukrainan sotilaslentokentälle. Iskun mahdollisti Venäjän tiedusteludrooni.

"Ettette ole venäläisiä vakoojia"

"Pahoittelut, mutta voitteko näyttää henkkarit? Varmistan, ettette ole venäläisiä vakoojia", Klymenko kysyy tavattaessa.

Kun henkilöllisyystodistukset on tarkistettu, ajetaan meidät mitäänsanomattomalle toimistoalueelle.

Virallisesti konttorissa työskennellään aivan muiden asioiden kuin sotilasteknologian parissa.

Samanlaisia droonipajoja on ympäri Ukrainaa "tuhansia", Max sanoo. Osassa drooneja kehitetään, toisissa niitä valmistetaan.

Ukraina valmisti vuonna 2024 pienikokoisia drooneja yhteensä 2,2 miljoona kappaletta, presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi. Kuluvan vuoden tavoite on yli neljä miljoonaa yksikköä.

Dmitro yksityisellä droonipajalla, jonka kaltaisia Ukrainassa on lukemattomia.MTV Uutiset / Jouko Luhtala

Droonipajaa pyörittävä Klymenko arvioi, että viime vuonna asevoimille toimitetuista drooneista 30–40 prosenttia oli pienten valmistajien tekemiä, loput tulivat suurista tehtaista.

Lennokkien matka pientoimijoilta sotilaiden käsiin ei ole aina mutkaton. Droonit kyllä kelpaisivat, mutta "sotilaat sanovat, ettei niihin ole varaa", Klymenko kertoo.

Klymenko sanoo yhtiönsä lahjoittavat drooneja joillekin tärkeimmiksi katsomilleen sotilasyksiköille, mutta pitkän päälle kulut on kuitattava, muutoin kehitystyö ja palkanmaksu vaikeutuvat.

Testikentällä lentäneiden droonien hinnat vaihtelivat noin 500 ja 1 500 euron välillä.

– Usein myymme droonin vapaaehtoisille tai hyväntekeväisyysjärjestölle, joka antaa sen eteenpäin sotilaille, Klymenko toteaa.

Max Klymenko esittelee testiolosuhteisiin vietävää droonia.MTV Uutiset / Jouko Luhtala

Kehitykseen kompastuu

Ukrainan sota on droonisota.

Droonit aiheuttavat tällä hetkellä noin 70-80 prosenttia kuolemista ja haavoittumisista rintaman molemmilla puolilla, ukrainalaislähteet väittävät.

Kun Venäjän suurhyökkäys alkoi, lähettivät länsimaat Ukrainalle runsaasti perinteistä sotilaskalustoa.

Nyt, kolme vuotta myöhemmin, ajoneuvot ja panssarit ovat pitkälti "säpäleinä", kertoo eräs Ukrainan puolella taisteleva sotilas MTV Uutisille.

Ohjaimien käyttöä pyritään vähentämään tekoälyn avulla, sillä kuljettajat väsyvät.MTV Uutiset / Jouko Luhtala

Ensimmäinen mainetta kerännyt drooni oli turkkilaisvalmisteinen Bayraktar TB2, jolle kuuluisasti tehtiin propagandalaulukin.

Sittemmin kehitys on ollut valtavan nopeaa.

Testikentällä droonien evoluutiosta kertoo kävelyä aika ajoin hankaloittava optinen kuitu, joka muistuttaa kalastajien siimaa. Sitä on pellolla kymmeniä ja taas kymmeniä metrejä.

Drooneja on alettu kytkeä piuhan päähän, koska johdotettuun lennokkiin vaikuttaminen elektronisella sodankäynnillä on huomattavan vaikeaa.

Seuraava suuri drooniaskel voi olla tekoäly, joka hoitaisi ison osan lennokkien ohjaajien töistä.

Halua tekoälydroonien kehittämiseen on, sillä lennokkia ohjaava sotilas eli siis ihminen väsyy, minkä lisäksi hänet pitää kouluttaa ja ruokkia.

Suurin osa nyt valmistettavista drooneista on FPV-lennokkeja, joita ohjataan lasien avulla.MTV Uutiset / Jouko Luhtala

Uutuudet vanhenevat vauhdilla

Moni rintamalle lähtevä haluaa juuri droonien pariin. Näin siitä huolimatta, että heistä on tullut Venäjän kärkikohde.

Yhden droonin lennättäjän tappamiseen voidaan käyttää satojen kilojen painoinen liitopommi, testaaja kertoo.

Vuosia rintamalla olleen taistelijan mukaan kehitys loikkaa sota-aikana puolessa vuodessa sen, minkä rauhan aikana kolmessa vuodessa.

Hän on seuraamassa tietyn droonin koelentoa, jotta osaa kertoa yksikkönsä pomoille, onko lennokista hyötyä rintamalla.

Sotilailta nopeasti ja suorasanaisesti tuleva palaute on omiaan kiihdyttämään droonien kehitystä.

– Jos nyt rakentaa droonin, on se puolen vuoden päästä vanhentunut, turvallisuussyistä nimettömänä pysyttelevä taistelija toteaa.

Sade ja tuuli ovat droonien vihollisia.MTV Uutiset / Jouko Luhtala