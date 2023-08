Ukrainan ex-presidentti Poroshenko oppi tuntemaan Putinin – antaa MTV:lle nyt synkän ennustuksen "mielipuolesta"

Petro Poroshenko on rauhallinen mutta päättäväinen aurinkoisella kiovalaisella teollisuuspihalla. Hän tietää sodan: Hän johti Ukrainaa, kun Venäjä hyökkäsi Krimille 2014.

Vuonna 2019 Poroshenko hävisi vaalien toisella kierroksella Volodymyr Zelenskyille , mutta nyt poliittiset sotakirveet on haudattu.

– Meillä on nyt yhtenäisyys. Sodan ensimmäisenä päivänä menin Zelenskyin luo ja sanoin, että sinä et ole enää poliittinen vastustajani, enkä minä ole enää oppositiojohtaja. Sinä ja minä olemme nyt sotilaita.

Varustanut merkittävästi armeijaa

Poroshenko on edelleen Ukrainan vaikutusvaltaisimpia ja varakkaimpia ihmisiä. Hän kertoo myös rahoittaneensa ja varustaneensa Ukrainan armeijaa taistelussa.

– Ostin 300 tykistörekkaa, ja nyt lähetämme rintamalle joka viikko 10–15 tykistörekkaa. Raskasta nostokalustoa, panssaroituja ajoneuvoja, lennokkeja ja satoja droneja. Tämä on pienintä mitä voin tehdä voittomme eteen.

– Tämä ei ole Hollywood-elokuvaa. Tämä ei ole Oppenheimer eikä Barbie. Tätä ei voi seurata ja syödä samalla popcornia. Tämä on sota, jota käymme maailman toiseksi suurinta ydinasevaltiota vastaan.

Rauha ei voi sisältää Putinia

Presidenttinä Poroshenko oppi tuntemaan Vladimir Putinin . Poroshenko kuvaa entistä kollegaansa mieleltään häiriintyneeksi ja sanoo, että tie rauhaan on hyvin pitkä, vaikkakin yksinkertainen. Se ei voi sisältää Putinia.

– Vaikka me puhdistaisimme Ukrainan maaperän venäläisjoukoista, ei se vielä tarkoita turvallisuutta. Muutaman vuoden kuluttua Putin voi hyökätä uudelleen. Putin on mielipuolinen karhu, jolla on käpälissään ydinpommeja.