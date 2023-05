Ukrainan tiedustelu: Venäjän kyky suurhyökkäyksiin on loppu

Televisiohaastattelussa Ukrainan tiedustelun tiedottaja Andriy Yusov väitti, että Venäjä on nyt puolustuskannalla.

Näkemys ei sikäli ole radikaali, että Venäjän laajamittaisen, mutta vain marginaalisesti edenneen talvihyökkäyksen jälkeen on yleisesti arvioitu, että Venäjä siirtyy puolustusasemiin odottamaan Ukrainan todennäköisenä pidettyä vastahyökkäystä.

– Venäjä on valmistautunut puolustamaan koko tämän ajan ja se on Ukrainan sotilasjohdolle vakava tekijä. Se täytyy ehdottomasti ottaa huomioon, kun valmistelemme miehitettyjen alueiden vapauttamista, tiedottaja Yusov totesi.

Venäjän tiedetään rakentaneen runsaasti syviä puolustusasemia erityisesti Etelä-Ukrainaan, jonka on arveltu olevan Ukrainan vastahyökkäyksen todennäköisin suunta. Venäjän kenttälinnoituksista on myös julkaistu runsaasti satelliittikuvia.

"Odotamme vain marssijärjestystä ja tarkempaa suuntaa, johon lähdemme. On se sitten Bahmut, Soledar tai mitä tahansa" – Ukrainalaissotilaat sanovat olevansa valmiita vastahyökkäykseen. Juttu on julkaistu huhtikuussa.

Ukraina hyökännyt Bahmutissa

Ukraina aloitti viime viikolla sarjan vastahyökkäyksiä Bahmutin alueella, jossa Venäjä on yrittänyt vallata kaupunkia kuukausien ajan. Ukraina hyökkäsi ennen kaikkea kaupungin sivustoja vastaan ja pyrki näin mahdollisesti lievittämään kaupungin saarrostusuhkaa sekä luomaan edellytyksiä muille operaatioille.

Käytännössä valmistelevilla operaatioilla pyritään heikentämään vastapuolta ja alentamaan sen kykyä vastata omiin toimiin. Lisäksi tarkoitus on urkkia vihollisen vahvuuksia ja heikkouksia. Nämä ovat rutiinitoimenpiteitä ennen suurta hyökkäystä.

Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävän Emil Kastehelmen mukaan on selvää, että Bahmutin alueen vastahyökkäykset ovat samaa sarjaa.

– Osalla Venäjän joukoista on puhti aika pahasti loppu. Tämä on hyvä tilanne Ukrainalle hyökätä. Ukraina on tunnistanut tilanteen ja käyttänee sitä hyväksi, hän totesi MTV Uutisille viime viikolla.