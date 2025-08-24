WSJ: Yhdysvallat estänyt Ukrainaa käyttämästä pitkän kantaman ohjuksia Venäjälle iskemiseen

Lähteiden mukaan puolustusministeri Hegseth tekee lopullisen päätöksen siitä, voiko Ukraina käyttää Atacms-ohjuksia Venäjällä.

Yhdysvaltain puolustusministeriö on kuukausien ajan estänyt Ukrainaa käyttämästä pitkän kantaman ohjuksia Venäjän rajojen sisälle iskemiseen, uutisoi Wall Street Journal (WSJ).

Nimettömänä puhuneet yhdysvaltalaisviranomaiset kertoivat lehdelle, että ministeriö on loppukeväästä lähtien estänyt Ukrainaa käyttämästä Yhdysvalloissa valmistettuja Atacms-ohjuksia Venäjällä sijaitseviin kohteisiin.

Lehden lähteet kertovat, että puolustusministeri Pete Hegseth tekee lopullisen päätöksen siitä, voiko Ukraina käyttää Atacms-ohjuksia Venäjällä. Lähteiden mukaan Ukraina pyrki ainakin kerran käyttämään yhdysvaltalaisia ohjuksia Venäjän alueella sijaitsevaa kohdetta vastaan, mutta pyyntö hylättiin.

Yhdysvaltain puolustusministeriö ja Ukrainan viranomaiset eivät vastanneet WSJ:n kommenttipyyntöihin.

Trumpilta poukkoilevia lausuntoja

Presidentti Joe Bidenin hallinto antoi viime marraskuussa Ukrainalle luvan iskeä yhdysvaltalaisilla Atacms-ohjuksilla Venäjän puolelle sotilaskohteisiin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi kuitenkin aiemmin tällä viikolla, ettei Ukraina voisi puolustautua ilman hyökkäystä.

– On hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta, voittaa sota hyökkäämättä tunkeutujan maahan, Trump kirjoitti Truth Social -alustallaan.

Lisäksi Trump haukkui jälleen edeltäjäänsä sanomalla, ettei tämä antanut Ukrainan hyökätä Venäjää vastaan.

Viranomaislähteiden mukaan Trumpin sosiaalisen median kirjoitus ei kuitenkaan tarkoittanut, että hän ohittaisi puolustusministerin päätäntävallan tai kannustaisi Ukrainaa käyttämään Atacms-ohjuksia.

Trump moitti Bidenia myös loppuvuodesta, kun hänet oli jo valittu seuraavaksi presidentiksi. Trump kutsui Bidenia tuolloin typeräksi, koska tämä ei antanut Ukrainan hyökätä Venäjälle.

– Me vain kiihdytämme tätä sotaa ja pahennamme sitä, hän sanoi Time-lehden haastattelussa joulukuussa.