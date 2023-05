Karttavideo näyttää: Ukraina valtaa Bahmutin verisiä taistelutantereita vauhdilla takaisin

Kastehelmen mukaan Ukrainan hyökkäysaktiivisuus on "selkeästi noussut".

Ukrainan iskuilla on myös poliittinen merkitys: Bahmut on symbolisessa asemassa, Kastehelmi muistuttaa. Se on sekä Ukrainassa, Venäjällä että kansainvälisestikin noteerattu taistelu.

– Jos Venäjä ei reagoi mitenkään, on mahdollisuus poliittiseen nöyryytykseen. Jos taas Venäjä siirtää merkittävästi lisäjoukkoja Bahmutin alueelle, voivat sen voimat heikentyä jossain muualla, Kastehelmi sanoo puhelinhaastattelussa.

– Merkittäviä läpimurtoja ei ole tehty, mutta ei se ole tässä vaiheessa tarkoituskaan. Hämätään, pakotetaan reagoimaan. Jatkotoimet tehdään Venäjän toimien perusteella, hän jatkaa.

Jutun alussa olevasta karttavideosta voi katsoa, missä kaikkialla Ukraina on viimeisen viikon aikana Bahmutin alueella hyökännyt. Kastehelmi toteaa, että hänen yhdessä muiden henkilöiden kanssa ylläpitämällä kartalla on tällä hetkellä aika paljon tyhjää tilaa.

– Ei yksinkertaisesti ole varmuutta, missä puolustetaan. Se voi vaihdella tunneittain.

0:33 Ukraina väittää toukokuussa julkaistun videon näyttävän, miten se ampuu tukun raketteja Bahmutissa.

Ukraina työntää Venäjää kauemmas tavoitteistaan

Venäjän tavoite joko valloittaa Bahmutin kaupunki tai piirittää se on "lipsumassa yhä kauemmaksi", Kastehelmi sanoo.

– Pitkän aikaa oli hieman uhkaava tilanne ukrainalaisten kannalta. Venäläiset ulottivat hyökkäyskärkiään yhä pidemmälle. Oli riski todelliselle saarrostukselle, Kastehelmi jatkaa.

– Ukraina pystyy tällä vedolla vähentämään painetta alueen puolustukseen. He ovat luoneet paremmat asemat tulevaisuuden operaatioita varten.

Taisteluista sekavaa tietoa

Tällä hetkellä Ukraina lyö venäläisiä taaksepäin Bahmutin etelä- ja pohjoispuolella. Venäjä on puhunut sekä Ukrainan hyökkäysten torjumisesta että omien joukkojensa "taktisesta vetäytymisestä".

Venäjä-mieliset sotakommentaattorit ja Wagner-palkkasotilasryhmä ovat viestineet toisin: Ilmassa on ollut tappiomielialaa ja Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhin väittää venäläisjoukkojen juosseen karkuun.

Britannian puolustusministeriön mukaan esimerkiksi 72. moottoroitu prikaati on vetäytynyt "epäjärjestyksessä".

Kastehelmen arvion mukaan venäläiset ovat pistäneet kyllä vastaan.

– Missään nimessä ei ole ilmaista tyhjään tilaan etenemistä, mitä nähtiin Harkovan alueella viime syksynä, hän sanoo.

– Toisaalta on videomateriaalia siitä, että ainakin paikoin venäläisjoukot ovat jättäneet asemansa ja vetäytyneet ripeään tahtiin.

Venäjän prikaatin kokoisissa taisteluyhtymissä ei Kastehelmen mukaan voida puhua "paniikinomaisesta epäjärjestyksestä".

2:55 Videokuvaa Bahmutista – näin Ukrainan ryhmä taistelee: "Onnistumme, miksi muuten olisimme täällä?". Ukraina julkaisi videon huhtikuussa.

Ukraina edennyt vauhdilla, josta Venäjä haaveilee

Ukrainan vastahyökkäykset Bahmutissa eivät ole ainakaan todistetusti vallanneet kyliä takaisin.

Kastehelmi kuvailee Ukrainan etenemistä "suhteellisen maltilliseksi". Käytännössä Ukraina on vallannut peltoaukeita ja metsäkaistaleita.

Mitättömiä nämä valloitukset eivät ole olleet.

– Ukraina on edennyt parin päivän sisällä enemmän Bahmutin alueella kuin Venäjä moneen viikkoon, Kastehelmi sanoo.

– Alueet, joista on verisesti taisteltu tosi pitkään, ovat siirtyneet vauhdilla Ukrainalle. Nämä ovat taktisesti merkityksellisiä peltoaukeita ja kukkuloita, hän jatkaa.

Kastehelmen mukaan Bahmutin tilanne on sikäli vielä Venäjän hallinnassa, että laajempia läpimurtoja tai rintaman romahduksia ei ole tapahtunut.

– Venäjä pystyy tätä selittämään hyökkäys/vastahyökkäystoiminnaksi. Jos kyliä alkaa kaatua enemmän, menee se Venäjälle vaikeammaksi, Kastehelmi sanoo.

– Informaatioympäristössä on mielenkiintoista se, että kukaan ei usko Venäjää. Venäjä-mielisetkin hankkivat tietoja epävirallisilta tahoilta. Sillä mitä Venäjä sanoo, on yhä rajallisemmin merkitystä, hän jatkaa.

Venäjän puolustusministeriö myönsi Ukrainan vastahyökkäykset "epätavallisen nopeasti", arvioi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

ISW:n mukaan Wagner-pomo Prigozhinin ja Venäjän puolustusministeriön reaktiot Ukrainan iskuihin kertovat kasvavasta paniikista Venäjän viestinnässä liittyen Ukrainan suunniteltuun vastahyökkäykseen.

Toisaalta nopeat kommentit viralliselta Venäjältä ovat linjassa sen kanssa, että Meduza-median käsiinsä saamien venäläisohjeiden mukaan Ukrainan todennäköisenä pidettyä laajaa vastahyökkäystä ei tule vähätellä.

0:19 Wagner-ryhmään linkitetyllä Telegram-kanavalla huhtikuussa 2023 jaettu video termobaarisen pommin käytöstä Bahmutin keskustassa.

"Venäjän joukoilla puhti loppu"

Ukraina tekee parhaillaan odotettua vastahyökkäystä valmistelevia operaatioita, uutisoi CNN, joka on haastatellut nimetöntä yhdysvaltalaista sotilasviranomaista ja länsiviranomaista.

Valmisteleviin operaatioihin kuuluvat iskut ammus- ja asevarastoihin, komentokeskuksiin ja tykistö- sekä panssariyksiköihin, CNN kirjoittaa.

Käytännössä valmistelevilla operaatioilla pyritään heikentämään vastapuolta ja alentamaan sen kykyä vastata omiin toimiin. Lisäksi tarkoitus on urkkia vihollisen vahvuuksia ja heikkouksia. Nämä ovat rutiinitoimenpiteitä ennen suurta hyökkäystä.

Kastehelmen mukaan on selvää, että Bahmutin alueen vastahyökkäykset ovat samaa sarjaa.

– Osalla Venäjän joukoista on puhti aika pahasti loppu. Tämä on hyvä tilanne Ukrainalle hyökätä. Ukraina on tunnistanut tilanteen ja käyttänee sitä hyväksi, hän toteaa.

– Valmistelevat toimenpiteet pyrkivät sekoittamaan kuvaa siitä suunnasta, mitä Venäjän pitää priorisoida.

0:47 "Sodan suurin tankkitaistelu" käytiin ukrainalaissotilaiden mukaan Vuhledarissa, josta Ukrainan armeija julkaisi tuhontäyteisen videon helmikuussa 2023.

Vastahyökkäyksen alkua voi olla vaikea hahmottaa

Ukrainan todennäköisenä pidetyn suuren vastahyökkäyksen alkamisajankohtaa on viime viikkoina ollut tapana kysyä joka ainoalta Ukrainan sotaa seuraavalta asiantuntijalta.

Kastehelmen näkemys on, että voi olla tilanteita, joissa hyökätään isosti, mutta rintama liikkuu niin vähän, että hyökkäyksen alkua on vaikea hahmottaa.

– Näin kävi Venäjän talvihyökkäyksessä, Kastehelmi sanoo.

– Kun oikeasti alkaa tulla tietoa, että yksittäisten päivien aikana kyliä tai kaupunkeja vaihtaa omistaa tai nähdään, että ukrainalaisia näkyy siellä, missä heidän ei niin sanotusti pitäisi olla, niin voidaan sanoa, että hyökkäys on suuremmissa määrin käynnissä.