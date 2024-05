Ukrainan kärkikenraali: Kiovan joukot valmistautuvat maahyökkäykseen

– Siellä ei ollut ensimmäistä puolustuslinjaa. Me näimme sen. Venäläiset vain kävelivät rajan yli. He vain kävelivät rajan yli ilman mitään miinakenttiä, Denys Yaroslavskyi totesi BBC:lle.

Venäjän hyökkäyksen ensihetket väitetysti näyttävä video on julkaistu sosiaalisessa mediassa. Video on yli 12 minuuttia pitkä. Sen voi katsoa tästä linkistä tai alla olevasta X-julkaisusta, jossa on myös teksitetty englanniksi joitain kohtia.

Harkovan alueen sotilaskomentaja on vaihdettu Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Syytä tälle ei annettu, mutta syyksi on epäilty juuri puolustuksen epäonnistumista.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi tuolloin, että joukkojensiirto on osa Venäjän laajempaa operaatiota, jolla se pyrkii kasaamaan alueelle "operatiivisesti merkittävän" määrän joukkoja, joilla se voisi tulevaisuudessa hyökätä.