Ukrainan sotilas avautuu: "Ei ensimmäistä puolustuslinjaa, se oli petos" – jalkaväen kuvaama video näyttää Harkovan hyökkäyksen ensihetket

Ainakin Telegram-tili Defender Skadovskin julkaisema video on yli 12 minuuttia pitkä. Sen voi katsoa tästä linkistä tai alla olevasta X-julkaisusta, jossa on myös teksitetty englanniksi joitain kohtia.

Videon kuvaajalla on ilmeisesti käytössään keho- tai kypäräkamera. Hän kysyy "kuka siellä?", jonka jälkeen tulitaistelu alkaa. Ampumisen alkamisen jälkeen Ukrainan sotilas toteaa "he ovat venäläisiä".

Videolla taistelijoilla on käytössään valmistellut ja naamioidut tuliasemat. Ukrainan linnoituksia Harkovan alueen ja Venäjän välisellä rajalla on kritisoitu. Videolla nähtävien asemien perusteella on mahdotonta tehdä laajempia päätelmiä Ukrainan asemien kunnosta ja määrästä.

"Se oli petos"

– Siellä ei ollut ensimmäistä puolustuslinjaa. Me näimme sen. Venäläiset vain kävelivät rajan yli. He vain kävelivät rajan yli ilman mitään miinakenttiä, Yaroslavskyi sanoi.

Venäjä on pystynyt jatkamaan Itä-Ukrainassa etenemistään myös Avdijivkan kaupungin valtauksen jälkeen. Ukraina on kärsinyt koko alkuvuoden ammus-, varuste- ja sotilaspulasta.

Harkovan alueen rintamatilanne 16. toukokuuta. Punaiset nuolet ovat Venäjän hyökkäyksiä. Kartta: The War in Ukraine / Black Bird Group.

Ukraina väittää pysäyttäneensä hyökkäyksen

Harkovan alueen sotilaskomentaja on vaihdettu Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Syytä tälle ei annettu, mutta syyksi on epäilty juuri puolustuksen epäonnistumista.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi tuolloin, että joukkojensiirto on osa Venäjän laajempaa operaatiota, jolla se pyrkii kasaamaan alueelle "operatiivisesti merkittävän" määrän joukkoja, joilla se voisi tulevaisuudessa hyökätä.