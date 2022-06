Ylistettyjen dronejen elinajanodote on romahtanut Itä-Ukrainassa: "Ne ovat lähes hyödyttömiä"

Varsinkin sodan alkuvaiheessa Ukraina kertoi jatkuvasti juuri Javelinien tuhonneen panssarivaunuja ja TB2-lennokkien iskuista on mieluusti julkaistu videoita.

Nyt lennokkien rooli on Itä-Ukrainan taisteluissa merkittävästi pienentynyt, kertoo Foreign Policy -lehden toimittaja Jack Detsch Twitterissä .

Detsch siteeraa useita nimettömiä ukrainalaisviranomaisia ja -sotilaita. Heidän mukaansa Ukraina on pitkälti lopettanut Bayraktar TB2 -lennokkien käyttämisen Itä-Ukrainassa, koska Venäjä on petrannut alueella ilmapuolustustaan.

– Nyt kun Venäjä on pystyttänyt hyvän ilmapuolustuksen, ovat lennokit lähes hyödyttömiä, sanoo yksi lennokin ohjaaja Detschin mukaan.

Ukrainassa ollaan huolissaan, että myös Yhdysvaltain lahjoittamien Gray Eagle -lennokkien toimintamahdollisuudet ovat heikot, kertoo ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).