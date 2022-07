Asiantuntijat ylistävät videolle kuvattua Ukrainan tapaa käyttää USA:n antamia HIMARS-raketinheittimiä – Sotilas: "Sota olisi ohi, jos ne olisivat saapuneet aikaisemmin"

Ukrainan armeija julkaisi reilu viikko sitten ensimmäisen videon , jolla se esitteli pitkään toivomiaan ja Yhdysvaltojen toimittamia HIMARS-raketinheittimiä, joiden kantama on suurempi kuin muiden Ukrainalla käytössä olevien aseiden.

Maanantaina Ukrainan armeija julkaisi huomattavasti valoisampaan aikaan kuvatun videon tulittavasta HIMARS-raketinheittimestä. Videon sisältävä tviitti on alla.

HIMARS eli koko nimeltään M142 High Mobility Artillery Rocket System on vuonna 2010 käyttöön otettu yhdysvaltalaisvalmisteinen pitkän kantaman raketinheitin, joita on julkisten tietojen mukaan rakennettu reilut 500 kappaletta.

HIMARS voidaan aseistaa erilaisilla ohjuksilla, joilla saavutetaan jopa 300 kilometrin tehokas maksimikantama. Ukrainalle annettujen rakettien kantama on kuitenkin vaatimattomampi, eri lähteiden mukaan 50–80 kilometriä.

Yhdysvallat on luvannut lahjoittavansa lisää HIMARSeja, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan Ukrainalla on niitä käytössään varsin vaatimattomat neljä kappaletta.

– Ukrainalaissotilaat käyttävät uusia aseitaan (HIMARSeja) järkevästi. He ampuvat tyypillisesti yöaikaan yksi tai kaksi rakettia ammusvarastoihin tai komentokeskuksiin. HIMARSit pidetään pois etulinjasta turvallisuuden vuoksi, kirjoittaa The New York Times Pentagonin viranomaisten ja sotilasasiantuntijoiden lausuntojen perusteella.