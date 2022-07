Ensimmäinen kerta sodan 133 päivän aikana: Venäjä ei väittänyt vallanneensa metriäkään Ukrainan maata

Kyse ei myöskään ole pelkästä tiedotuksen välipäivästä, sillä kyse on niin ikään ensimmäisestä kerrasta sodan aikana, kun amerikkalaisen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) on päätynyt samaan lopputulokseen: Venäjä ei vallannut vuorokauden aikana uusia alueita.