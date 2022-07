Krimillä vuonna 2014 sotinut venäläiskomentaja pelkää raskaita tappioita – "Ukrainalla monilla alueilla ylivoima"

Girkinin näkemyksillä on Venäjällä keskimääräistä enemmän painoarvoa kuin keskivertosotilaalla. Hänellä on liki 400 000 seuraajaa viestipalvelu Telegramissa.

51-vuotias Girkin on ollut mukana muun muassa vuoden 2014 Krimin niemimaan miehityksessä ja Itä-Ukrainan sotatoimissa. Kesäkuussa 2019 Alankomaat nosti Girkiniä vastaan syytteet Malaysia Airlinesin lennon alasampumiseen liittyen.

Amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) summaa Girkinin Telegramiin kirjoittamat tuoreet sota-arviot sanalla "murskakritiikki".