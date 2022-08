Ukrainalaissotilas paljastaa, miltä suurhyökkäyksen alku näytti: "Venäläisillä oli valkoiset liput mukanaan"

Suomen aikaa aamuviideltä helmikuun 24. päivänä Venäjän presidentti Vladimir Putin aloitti puheen, joka merkittävältä osin on määrittänyt kuluvan vuoden askelmerkit.

Venäläiset tulivat aalloissa

Vuoden 2014 taisteluissa haavoittuneen Rozlachin kertomusta Venäjän vuoden 2022 suurhyökkäyksen ensipäivistä on hyvin vaikea yksityiskohdiltaan vahvistaa, mutta sitä voidaan pitää yhtenevänä muiden raporttien kanssa, joita Kremlin hyökkäyksestä on saatu.

– He tulivat aalloissa. He pääsivät asemiemme läpi kolmantena päivänä, kun meiltä loppuivat panssarintorjuntaohjukset.

– Venäläisiä oli paljon, mutta he liikkuivat kasoissa. Tykistö iski heitä lujaa juuri siksi, että he olivat keskittyneet yhteen paikkaan. Venäläiset tekivät johtopäätöksiä, eivätkä enää liiku valtavissa letkoissa.

Valkoisia lippuja

Vaikka Ukraina ei pystynyt pitämään Etelä-Ukrainan Hersonin kaupunkia hallussaan, noin 50 kilometrin päässä sijaitseva Mykolajiv on pysynyt ukrainalaisjoukkojen käsissä.

Kaupungilla on strategista arvoa, joten puolustusasema oli suunniteltu, Rozlach sanoo. Venäläiset eivät myöskään olleet kovinkaan itsepintaisia, hän jatkaa.

– Tappioita kärsittyään he juoksivat heti pois. Venäläisillä oli tarpeeksi joukkoja, mutta he eivät todennäköisesti halunneet kuolla.

– Kun tuhosimme kolme ensimmäistä tankkia, loppujen miehistöt hyppäsivät vaunuistaan ja heiluttivat valkoisia lippuja. He valmistautuivat antautumaan, koska heillä oli valkoiset liput mukanaan, Rozlach väittää.

Vangitut venäläissotilaat kertoivat Rozlachin mukaan, etteivät he tienneet, minne olivat menossa. Tarina on tuttu myös venäläissotilaiden väittämistä. Huomioitavaa kuitenkin on, että kyse voi olla myös puolustuspuheesta, jolla pyritään saamaan parempaa kohtelua.