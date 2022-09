Tämä täsmälaukaus pakotti venäläissotilaan jättämään sotaratsunsa: Katso videolta, kuinka ohjus murjoo tankin

Videolla ammuksen tai ohjuksen ehtii nähdä ennen kuin se osuu panssarivaunuun. Kuvamateriaalin perusteella on vaikea hahmottaa, kuinka vakavia vaurioita tankki lopulta kärsii.

Lennokkien väitettiin jo olevan "lähes hyödyttömiä"

Väitteet dronejen Venäjälle aiheuttamista tappioista ovat sikäli merkittäviä, että kesäkuun lopulla Foreign Policy -lehden toimittaja Jack Detsch raportoi useiden ukrainalaissotilaiden kertoneen hänelle, että lennokkien rooli on Itä-Ukrainan taisteluissa merkittävästi pienentynyt .

– Nyt kun Venäjä on pystyttänyt hyvän ilmapuolustuksen, ovat lennokit lähes hyödyttömiä, sanoi yksi lennokin ohjaaja Detschin mukaan.

Jos tämä tilanne on ratkaisevasti muuttunut, tarjoaa se Ukrainalle sekä mahdollisuuden paitsi iskeä vapaammin lennokeillaan että kerätä laajemmin tiedustelutietoa.

Ukrainan on aiemmin arvioitu pyrkivän heikentämään Venäjän ilmapuolustusta juuri Etelä-Ukrainassa Hersonin alueella, jossa sen vastahyökkäys on käynnissä.

Ukraina on ollut hyvin vaitonainen sen maanantaina alkaneeksi raportoidun vastahyökkäyksen tuloksista.

Myös esimerkiksi Yhdysvallat ja Britannia ovat pitäneet Ukrainan operaation yksityiskohdat salassa, joskin tavalla tai toisella myöntäneet vastahyökkäyksen olevan käynnissä . Venäjällä on raportoitu sekä Ukrainan etenemisestä että hyökkäyksen täydellisestä epäonnistumisesta .

Putinin hävittäjille ilmaherruus on unelma

Yksi Ukrainan sodan suurista yllätyksistä on ollut Kremlin ilmavoimien kykenemättömyys ottaa haltuunsa Ukrainan ilmatilaa .

Vaikka Venäjän ja lännen ilmasotaopeissa on selviä periaatteellisia eroja, niin siitä huolimatta on ollut "erikoista", ettei Venäjä ole pystynyt lamauttamaan Ukrainan ilmapuolustusta, sanoi everstiluutnantti Lasse Louhela Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen ilmasotaopin opetusryhmästä MTV Uutisille elokuussa.

– Ukraina on liikkeellä ja aktiivisella omalla toiminnalla pystynyt säilyttämään ilmapuolustuksen toimintakyvyn. Ukrainalla on myös ollut aikaa valmistautua. He ovat tehneet paljon töitä Venäjän vuoden 2014 Krimin valloituksen jälkeen, Louhela sanoo.