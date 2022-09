Ukrainalaiset ampuvat videolla venäläistä luotiliiviä ja nauravat lopputulokselle – Brittitiedustelu: Myös osa tankkien panssareista on pelkkää koristetta

Jutun alussa olevalla videolla näkyy, miten ukrainalaissotilaat avaavat veitsellä väitetysti Venäjän armeijan luotiliivin. Sisältä paljastuu punaiseksi maalattu, oletettavasti metallinen levy, jonka tehtävänä on pysäyttää luoti.

Ukrainalaiset ampuvat videolla maastokuvioisesta kankaasta riisuttua metallilevyä sekä pistoolilla että rynnäkkökiväärillä. Molemmilla kerroilla lopputulos on sama: Ammus menee metallilevystä läpi.

Edes kahden metallilevyn laittaminen päällekkäin ei muuta lopputulosta, kun aseena on rynnäkkökivääri.

– Tyypit puhuvat totta, ei ole hääviä olla örkki. Katso nyt helvetti, millaisia varusteita heillä on!, yksi videolla puhuvista sotilaista sanoo.

Örkki on ukrainalaisten laajalti käyttämä sana venäläisistä.

Videon on julkaissut sosiaalisessa mediassa aktiivinen Ukrainan armeijan upseeri Juri Kochevenko.

Brittitiedustelu: Tankkien panssareissa ongelmia

Vaikka venäläisten luotiliivien ongelmista kertovan videon todistusarvo on lähinnä esimerkkiluonteinen, Kremlin armeijan suojien pulmista on yleisellä tasolla raportoitu aiemminkin.

Niiden ydinajatuksena on räjähtää ulospäin riittävän ison ammuksen osuessa tankkiin. Tämä puolestaan vaikeuttaa panssarin läpäisyä.

– On hyvin todennäköistä, ettei monilla venäläisillä tankkimiehistöillä ole koulutusta reaktiivipanssarin ylläpitoon. Tämä johtaa joko siihen, ettei reaktiivipanssareita täytetä kunnolla räjähteillä tai ne jätetään kokonaan tyhjiksi, brittiministeriö arvioi Twitterissä .

Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt videoita, joissa ukrainalaissotilaat avaavat venäläistankkien reaktiivipanssareita. Sisältä on löytynyt milloin mitäkin täytettä, mutta esitellyissä tapauksissa ei asiallisia räjähteitä.

Ukrainan sota on tankkien hautausmaa – ovatko Suomenkin miljoonien eurojen panssarit romurautaa?

Torninsa menettäneistä vaunuista merkittävä osa on todennäköisesti sellaisia, joiden täydellistä tuhoutumista on edesauttanut venäläisvaunujen kuolettavaksi osoittautunut suunnitteluratkaisu.

– Latausautomaatti on muuttunut ihmisten mielissä suunnitteluvirheeksi. Sillä pärjää hyvin panssaritaistelussa, mutta ei uusia (kattoa vastaan hyökkääviä) asejärjestelmiä vastaan, Dahl kertoo.

Ongelman ytimeksi on muodostunut se, että venäläisissä vaunuissa osa ammuksista on nykystandardeilla mitattuna heikosti suojattu.

– Vaara on ruutipanoksissa. Kun kuuma sirpalesuihku osuu yhteen, yksi sytyttää seuraavan ja koko ampumatarviketäyttö palaa humahtamalla, Dahl toteaa.

Reaktiivipanssarissa olevat ongelmat edesauttavat tämän ongelman laukeamista siksi, että ilman panssarin läpäisyä ongelmaa ei samalla todennäköisyydellä pääse syntymään. CNN:n haastatteleman asiantuntijan mukaan tosin jopa epäsuora osuma voi aloittaa tuhoisan ketjureaktion, jonka lopputulos on irronnut torni.

Britannian mukaan venäläisillä on ollut pitkään ongelmia reaktiivipanssareiden kanssa.

Kalustotappioita laskevan Oryxin mukaan Venäjä on menettänyt helmikuun 24. päivän jälkeen jo liki 1 000 panssarivaunua. Ukrainan mukaan luku on peräti 1997. Moskova on ollut kalustotappioistaan vaitonainen, kuten myös Kiova omistaan.